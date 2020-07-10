В ЗНО по історії України взяли участь понад 170 тисяч абітурієнтів — МОН

В ЗНО по історії України взяли участь 178 714 чоловік, що складає 67,7% від загальної кількості зареєстрованих. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

«У зовнішньому незалежному оцінюванні по історії України взяли участь 178 714 чоловік — це 67,7% від загальної кількості зареєстрованих. Тестування відбулося сьогодні, 9 липня 2020 року», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до тестування не допустили 75 учасників, з них 17 — з-за виявлених ознак гострих респіраторних захворювань. Робота 120 учасників була припинена достроково за порушення процедури тестування.

«Поріг «склав/не склав» та результати ЗНО з історії України буде визначено до 24 липня. Результати з’являться на сторінках учасників до 25 липня», — додається в повідомленні.

Решта тестування основної сесії ЗНО по біології, географії та хімії — відбудуться наступного тижня.