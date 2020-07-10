Україна хоче депортувати чеченців, яких вважала бойовиками. Вони називають себе тренерами

З України збираються депортувати двох чеченців. За заявою поліції вони — бойовики. Самі чеченці стверджують, що він тренери по дитячому боксу і приїхали на прохання місцевої спортивної федерації.

Про це повідомляє Національна поліція і PavlovskyNews.

У вівторок, 7 червня, Національна поліція повідомила про затримання в Києві громадян РФ, яких запідозрили у спробі організувати тяжкі злочини і зв’язках з російськими спецслужбами.

«За наявними даними, вони були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби і брали участь у військових конфліктах на території різних країн. За це навіть були нагороджені державними нагородами», — пише поліція.

Адвокат підозрюваних Віктор Смалій назвав журналістам PavlovskyNews підзахисних — Рустама Чичаева і Валіда Айдамирова. Він каже, що його клієнти є дитячими тренерами з боксу, які прибули в Україну на запрошення місцевої федерації.

Отримавши повістку в Шевченківський райвідділ, Чичаев і Айдамиров самі туди прибули, де дали свідчення в якості свідків. На підтвердження своїх слів адвокат надав Чичаева і Айдамирова в райвідділі. За твердженням адвоката, жодних претензій до громадян РФ в української поліції не було.

Після закінчення допиту чоловіків затримав Департамент стратегічних розслідувань МВС.

У поліції кажуть, що оперативники встановили автомобіль, на якому пересуваються чоловіки, і їх ймовірне місце знаходження. За результатами проведення поліцейської спецоперації двох чоловіків затримали у Шевченківському районі столиці.

«Перед північчю Чичаева і Айдамирова вивезли до білоруському кордоні, змусивши покинути країну. Їм заборонили відвідувати Україну протягом трьох років», — пише PavlovskyNews.

Як зазначив адвокат, постраждалі через суд будуть домагатися визнання дій правоохоронців незаконними і подавати скаргу генпрокурора Ірині Венедиктової.