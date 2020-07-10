У Раді вирішили знизити розмір майбутнього податку для фермерів

Проект пропонує знизити мінімальну суму податків на гектар.

Фінансовий комітет Верховної ради вирішив знизити розмір майбутнього податку для малих фермерів. Відповідне рішення комітет прийняв на засіданні.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

Голова комітету Данило Гетманцев розповів, що до нього звернулася група народних депутатів з пропозицією повернутися до розгляду законопроектів №3131 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції» та альтернативного до нього №3131-1. Парламентарії просили переглянути рішення, прийняті комітетом 3 червня.

Після консультацій у професійних колах і з депутатами Ради в законі пропонують знизити мінімальну суму податків на гектар (ПДФО, фіксований податок, податок на прибуток, податок на землю, ЄСВ) для виробників і фізичних осіб. пропонується Знизити з 1400 гривень на гектар до трохи більше 1200 гривень на гектар (показник визначається як відсоток від нормативної оцінки землі).

У разі, якщо така сума податків менше встановленої, різниця доплачується до місцевих бюджетів.

«Також проектом вводиться перехідний період для тих, хто реєструється як сімейні ферми. Перші два роки податкове навантаження для них буде нульовий з подальшим поступовим зростанням до 2025 року», — інформують в Раді.

Очікується, що це вирішить одну з основних проблем законопроекту — проблему одноосібників.

Нардепи під час обговорення відзначили, що в допрацьованому варіанті закону зняли багато питань, але все одно будуть вносити свої пропозиції при підготовці проекту до другого читання.

Також члени комітету заявили про необхідність доопрацювання системи нормативно-грошової оцінки земель, яка є базою для оподаткування, щоб вона була більш справедливою.

«Підтримати редакцію підготовленого законопроекту … Внести на розгляд Верховної ради підготовлений в комітеті проект і рекомендувати Верховній раді включити його до порядку денного і прийняти за основу», — вирішили в ході засідання комітету.

Зазначимо, комітет ВР з питань антикорупційної політики не бачить ризиків корупції у законопроекті №3131, який пропонує новий податок для малих фермерів.