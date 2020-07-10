ВКС Росії випробували «зграю» винищувачів в бойових умовах

Проведений експеримент по застосуванню «зграї» винищувачів Су-35 під управлінням Су-57, повідомили джерела в ВПК.

Джерело повідомило, що експеримент пройшов «в реальних бойових умовах» в Сирії. Су-57 виконував роль командно-штабного літака».

Інше джерело розповіло, що в такому бойовому порядку відбувається інформаційний обмін між літаками в реальному часі. Інформаційно-управляюча система кожної з них працює з інформацією, що надходить як з датчиків самого винищувача, так і з датчиків інших літаків.

Інше джерело в оборонній сфері підтвердив характер пройшли випробувань і пояснив, що в бойовому порядку, який льотчики називають зграєю або роєм, ведеться інформаційний обмін між винищувачами в режимі реального часу: інформаційно-керуюча система кожного літака автоматично обробляє дані як власних датчиків, так і датчиків інших бортів.

Джерела пояснили, що застосування “зграї”, що діє в єдиному інформаційному просторі, істотно підвищує ефективність виконання бойових завдань.

Подібні роботи ведуть Сполучені Штати Америки, зокрема для своїх винищувачів F35, але поки безуспішно.