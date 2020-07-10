Дантес привітав Надю Дорофєєву з річницею весілля її пікантним фото

Вітаємо і ми солодку парочку!

У світі усім керує її величність любов. Саме вона підштовхує людей на найнеочікуваніші та найбожевільніші вчинки, від яких зриває дах. Ось так і живуть голубки Надя Дорофєєва та Володимир Дантес. П’ять років тому пара одружилися, а сьогодні відзначає річницю – дерев’яне весілля.

Поквапився привітати дружину з маленьким святом люблячий чоловік Дантес. У своєму акаунті в Instagram Володимир опублікував пікантне фото, де Надя позує в купальнику, а в коментарях присвятив їй зворушливі слова:

Любимая моя. Вчера, пересматривая наши старые фотографии, мы с тобой решили, что годы нас красят. Но мне кажется, что это не заслуга лет. А заслуга любви! Я как кот в масле катаюсь все эти 5 лет. В Википедии говорится, что деревянная свадьба – пропуск в более осознанный и еще более крепкий брак. Ну что ж.. Этот фейсконтроль мы прошли. Погнали тусить! Люблю тебя сильно!





У відповідь фанати зіркового подружжя побажали їм пристрасного кохання й довгих щасливих років. Крім того, до привітань долучилися й знаменитості. Так, Надю і Вову привітали Маша Єфросініна, Ірина Монатік, Віра Брежнєва, Анатолій Анатоліч, JERRY HEIL.