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Просування Свіщевої на заступника голови КМДА — плата за “квартири від Президента” для постраждалих на Позняках

10.07.2020

Мер Києва Віталій Кличко несподівано для всіх запропонував призначити своїм заступником Свищеву Світлану, яка працювала заступником голови КОДА, на місце Ганни Старостенко (“Фонд братів Кличків”).

Старостенко в декреті з 2017 року по 30 липня 2020 року, але повертатися в КМДА не збирається. Її влаштовує депутатство в Київраді, де вона з захопленням відбирає директорів шкіл та садочків на конкурсі.

Свищева з Полтави, 20 років очолювала “Сорочинський ярмарок”, застовпила цей проект за собою і донькою; Ющенко дарувала вишиванки, Януковичу — свищики. Зятя зробила віце-губернатором, у чоловіка велика фабрика швейного обладнання і раніше був “Полтава-банк”.

Для Києва вона людина чужа. Але не чужий для “господаря Броварів і Пушки” Євгена Томіна – колишнього голови Полтавської ОДА, екс-першого заступника голови Київської ОДА, начальника “Украгролізингу”, проректора КДУ з розвитку і “співвласника” аграрного університету разом зі Станіславом Ніколаєнко (зараз — Національний університет біоресурсів і природокористування). Син Едік у нього був прокурором у Святошино, син Владик — тримає бізнес у Броварах і Пухівці у співдружності з людьми Авакова. Сам Томін контролює будівництво житла для двох університетів – аграрного і їм. Шевченко і частково – для Академії аграрних наук.

Депутат від “Слуги народу” Леся Забуранна, через яку в Офіс Президента занесли ключі від квартир в ЖК “Кришталеві джерела” — його протеже. Викладала в університеті, захистила в юному віці докторську.

Томін просунув її на округ у Дарницькому районі через Володимира Коваля, батька депутата Ольги Коваль, який надав свій офіс штабу Зеленського на президентських виборах. Леся, хоч і забила на дієту, відпрацьовує стрательно, всюди встигає.

Президент піаром з квартирами задоволений. Але йому вже доповіли, що у забудовника гнила репутація, а інтереси кинутих громадян представляла Асоціація по захисту інвесторів, яку очолював майбутній екс-Прем’єр Олексій Гончарук. Комічно.

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Тому такі квартири Томін віддає вже від своїх людей у Броварах у “Лісовій казці”. Для Кличка це тягар з плечей, але послуги Томіна не безкоштовні: він попросив призначити його подругу молодості Свищеву. Кличко пообіцяв…

 

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