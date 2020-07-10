Верховний муфтій Саудівської Аравії дозволив чоловікам їсти своїх дружин

«Добро» на канібалізм дав не хто-небудь, а верховний священнослужитель країни.

Права арабських чоловіків і жінок були нерівними споконвіку: мусульманину дозволяється бити свою дружину в разі непокори і вимагати від неї тотального підпорядкування. А тепер правовірні можуть ще й… є своїх дружин. Правда, тільки з поважної причини: у разі крайнього голоду. «Добро» на канібалізм дав не хто-небудь, а верховний муфтій королівства Абдуль-Азіз ібн Абдуллах Аль аш-Шейх. Головний священнослужитель Саудівської Аравії вибухнув несподіваною промовою під час чергової проповіді, змусивши всіх чоловіків замислитись і по-новому поглянути на своїх дружин.

– Якщо чоловік буде смертельно голодний і не знайде дому їжі, він може відрізати фрагмент тіла своєї дружини і з’їсти його, — заявив Абдуль-Азіз ібн Абдуллах Аль аш-Шейх.

А що ж жінки? Зрозуміло, вони повинні поставитися до поїдання їх, коханих, з належною істинним мусульманкам покірністю.

– Жінка повинна поставитися до цього «з вірою і покорою”. Це підкреслить жертовність дружини та її єднання з чоловіком, – цитує заяву муфтія британська Mirror.

Заява священнослужителя негайно викликало хвилю критики не тільки в Саудівській Аравії, але і на всьому Близькому Сході. Пізніше Абдуль-Азіз ібн Абдуллах Аль аш-Шейх поспішив дати задній хід, заявивши, що він нічого подібного не говорив. Муфтій підкреслив, що інформація спочатку поширювалася іранськими і проіранськими ЗМІ, і що чутки про його проповіді поширювала «ворожа пропаганда» з метою відволікання мусульман від їх головного завдання — протистояння спробам розколу ісламського світу. А його слова під час проповіді про подружньої любові були невірно витлумачені. Втім, не можна виключати і того, що священнослужитель просто дав «задній хід» під натиском громадської думки і вважав за краще спростувати власні слова.

Це далеко не перша скандальна заява Абдуль-Азіза, відомого своїми тісними зв’язками з королівською родиною Саудівської Аравії. Раніше муфтій пропонував знищити храми всіх релігій, відмінних від ісламу, а також дозволити дівчатам молодше 15 років вступати в шлюб.

Такі постери з’явилися нещодавно в Саудівській Аравії: захисники прав жінок розпочали соціальну кампанію проти домашнього насильства. Фото: EAST NEWS.

Такі постери з’явилися нещодавно в Саудівській Аравії: захисники прав жінок розпочали соціальну кампанію проти домашнього насильства. Фото: EAST NEWS.

Питання прав жінок в Саудівській Аравії залишається одним із найскладніших: до 2011 року їм було заборонено голосувати, а також працювати на виборах і в держустановах. Жінкам не можна подорожувати в будь-яку точку країни без супроводу чоловіка, а так само самостійно відкривати банківські рахунки. Закон країни як і раніше, передбачає в якості покарання для жінок побиття камінням та публічну прочуханку батогом.

Абдуль-Азіз ібн Абдуллах Аль аш-Шейх – саудівський богослов з роду Аль Шейх, прямий нащадок відомих улемів Абдуррахмана ібн Хасана і Мухаммада ібн Абд аль-Ваххаба. З 1999 року виконує обов’язки Верховного муфтія Саудівської Аравії.