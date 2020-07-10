Львів’янин хотів провезти до Польщі екстазі й кілограм амфетаміну в трусах

Прикордонники пропускного пункту «Шегині» затримали 27-річного львів’янина, який намагався провезти в спідньому кілограм амфетаміну й 300 таблеток екстазі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Інформацію про можливе переміщення психотропних речовин через кордон прикордонники отримали напередодні від Служби безпеки України.

Після того, як чоловік прибув до пункту пропуску, його відправили на перевірку, де прикордонники разом із працівниками СБУ й митниками знайшли кілограм амфетаміну й 300 таблеток екстазі.

«Психотропні речовини вилучено компетентними правоохоронними органами», — зазначається в повідомленні.

: lvnews.org.ua

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