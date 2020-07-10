Чому РПЦ програє бунтівному младостарцу Сергію

Скандал навколо колишнього схиигумена Романова оголив серйозні проблеми сучасного православ’я, вважає релігієзнавець Сергій Чапнін.

Релігійне життя сповнена скандалів і драм. На наших очах триває заколот схиигумена Сергія (Романова) в Среднеуральском жіночому монастирі, безсоромно кидає виклик і патріарха, і главі держави. З кореспондентом «Росбалта» розмовляє видавець, журналіст і церковно-громадський діяч Сергій Чапнін.

— Сергію Валерійовичу, як ви оцінюєте цей клубок подій навколо схиигумена Сергія і його пастви?

— Заколот схиигумена Сергія (Романова) — це знакова подія для Руської православної церкви. І розповісти про нього світської аудиторії не так просто, як може здатися на перший погляд. Сам отець Сергій — яскравий зразок людини, який прийшов в Церкву на хвилі церковного відродження 1990 – х, і прийшов досить специфічним чином — через господарську діяльність.

Він 13 років провів в ув’язненні, де останні роки будував православний храм на «зоні», був старостою і, можливо, виконробом. Пробував вчитися в семінарії, але після першого курсу був виключений, пішов у монастир в Алапаєвську, але незабаром опинився в новому монастирі Святих Царствених Страстотерпців на Ганиній Ямі, де дуже був потрібен свій «господарник». Так він став головним будівельником цього монастиря — і отримав і священний сан у 2001 році, і монастир в управління.

Здавалося б, стрімка і цілком успішна кар’єра. Проте вже в 2005 році з монастиря його знімають, і формально він стає «просто духівником жіночого монастиря. У 2011 році його відправляють за штат, а в 2020 році забороняють в служінні.

Тепер важливо поговорити про те, який образ о. Сергія складається у свідомості православних. По-перше, о. Сергій типовий неофіт, тобто людина, яка більш – менш розібрався в обрядах і ритуалах, але практично нічого не знає ні про богослов’ї, ні про історію церкви, ні про пастирському служінні. Крім обрядової боку, він добре знайомий з православною міфологією. Його проповіді — досить убогий набір ідей. Заклики боротися за «чистоту віри» сусідять з конспірологією і ковид-дисидентством, фантастичні інтерпретації історичних подій — з недовірою до церковної і державної влади. Період неофітства може тривати і 5, і 10 років, а в нинішніх умовах, коли дуже багато людей не хочуть вивчати свою віру, можна і на все життя залишитися неофітом. Нагадаю, о. Сергій не зумів закінчити семінарію, не хотів і не міг вчитися.

— Як же він тоді став священиком?

— Йому просто пощастило. На чолі однієї з найбільших єпархій Російської Православної Церкви — Єкатеринбурзької, виявився митрополит Вікентій (Морарь). І вони з Сергієм знайшли один одного: Вікентію для нового монастиря на Ганиній Ямі потрібен був активний ігумен, який міг би зробити цей монастир центром нового культу — культу імператора Миколи II і членів Царської родини. Культ до того часу вже оформився, але свого «центру сили» у нього ще не було.

Вікентій робить Сергія керівником монастиря і висвячує в священний сан через чотири роки після того, як Сергій звільняється з в’язниці. Сергій (Романів) не просто неофіт, він ще й злочинець, який був засуджений на 13 років за розбійний напад та вбивство.

Дії митрополита Вікентія — це не просто помилка. З точки зору церковного права — це злочин, за який єпископ може бути покараний. Людина, яка скоїла вбивство, не може стати священиком. І тут виникає незручне запитання до Московської патріархії: чому така людина майже 20 років залишався у священному сані і керував життям великого жіночого монастиря? Незграбні спроби виправдатися заднім числом, мовляв, Сергій Романов вміло приховував своє минуле, не витримують ніякої критики. Звичайно, всі, хто був причетний до його кар’єрі, добре знали його біографію.

Сам о. Сергій показав себе неабияким стратегом, крім чоловічого монастиря він практично відразу почав будувати і жіночий монастир. Він уміло користувався тим, що потік паломників на Ганину Яму ріс рік від року, і агітував жінок йти рятуватися монастир в честь ікони Божої Матері «Спорительниця Хлібів». У підсумку він зібрав величезну жіночу громаду — у кілька сотень людей. Це його основний ресурс і головний козир.

Саме тому церковні влади бояться з ним зв’язуватися. В умовах конфлікту кілька сот черниць твердо заявили, що залишаються на його боці. І виявилося, що єпархії не по зубах такий бунтівний монастир. Занадто вже він великий. Єпархії доводиться діяти дуже акуратно.

Парадоксально, але, залишаючись неофітом, Сергій здобув авторитет старця, тобто людини, яка має право і владу керувати духовним життям інших людей. Він виявився сильним харизматичним лідером, що привернув до себе досить відомих людей, серед яких один час була депутат Держдуми Наталія Поклонська, працівники прокуратури та військові, актриса Марія Шукшина та інші.

Типологічно конфлікт між о. Сергієм (Романовим) і митрополитом Єкатеринбурзький Кирилом, — конфлікт між ієрархічним і харизматичним авторитетом. Кажучи сучасною мовою — між єпископатом і старцями. Ці конфлікти відомі давно, з перших століть християнства, але є і нові обставини.

У церковній ієрархії сьогодні авторитет суто адміністративний. Серед сотень єпископів практично немає ні авторитетних духівників, ні яскравих проповідників, талановитих богословів. Єпископи — це чиновники, у руках яких зосереджена величезна влада. Все частіше доводиться чути, що священики сьогодні знаходяться в рабстві у єпископів. Наскільки велика владу над їхнім життям, опинилася в руках єпископату.

А старці-духівники мають авторитет особливого роду: вони допомагають людям! Сергій по-своєму чудово вчинив, що брав у свій монастир одиноких матерів з дітьми. У складній ситуації він допомагав тим, хто опинився в біді, не тільки молитвами, але і практично. І тому на Уралі він зараз «старець № 1». Він знає це і відчуває себе досить впевнено.

— Що можна передбачити?

— Якщо говорити про майбутнє, то головне питання — це питання про розкол. Наскільки Сергій (Романів) готовий себе протиставити єпископату РПЦ? Чи готовий він піти з РПЦ і приєднатися до якоїсь неканонічної групі або навіть заснувати щось своє?

Мені здається, що Сергій не хоче нікуди йти, він дуже хоче залишитися в РПЦ. Але він уже позбавлений сану, він не може більше здійснювати богослужіння і бути духівником монастиря. Більше того, він показав себе нелояльним не тільки патріарху і єпископу, але і сучасному російському державі. А в нинішньої церковної системі координат це найстрашніше. Відмова від патріотичної позиції і лояльності російської влади розглядається практично як єресь!

Важко уявити, що йому може бути повернений священний сан, але сам він, безумовно, на це розраховує. Зараз ситуація завмерла. Думаю, буде так: хто першим почне активно діяти, той і програє, тому вичікувальна позиція обох сторін зрозуміла.

Загострення ситуації може бути викликано тільки втручанням держави. Воно може поцікавитися, на яких підставах в монастирі живуть діти. Органи опіки заходили, але не можна сказати, що цікавилися серйозно. А тепер могли б вивчити це питання грунтовно. Але поки незрозуміло, чи потрібно це державі, і чи захоче вона лізти в цей вулик.

Якщо Сергій піде у розкол, то більшу частину своїх «духовних чад» він втратить. Може він приєднатися, наприклад, до старообрядців? Не виключено, однак малоймовірно: у Сергія, як у зовсім радянської людини, одна міфологія, а у старообрядців зовсім інша. Навряд чи вони захочуть, щоб в їх складі з’явився монастир з таким гіпертрофованим культом імператорської сім’ї. От якщо Рюриковичі — то так, а Романови — ні.

Коло Сергія — це консерватори і радикальні фундаменталісти. Старообрядці — теж консерватори. Але богослов’я у нас в занепаді, їм мало хто цікавиться. Місце богослов’я церкви зайняла історія. У Сергія легітимація йде від шанування останнього періоду Російської Імперії, насамперед, культу Миколи II, а у старообрядців це більш ранній період — так, недовіра до сучасного державі, але Золотий вік лежить глибше, в допетровській Русі.

— Політика тут якось замішана?

— Так, політичний фактор виявився ключовим. Займися о. Сергій критикою патріарха і єпископату, це ще було б терпимо, і навіть поміркована критика держави не викликає роздратування. Місяць тому в Боголюбського монастирі тихо помер архімандрит Петро (Кучер). Він теж був фундаменталістом — виступав проти ІПН та нових паспортів, звинувачував державу в прагненні приховати своїх громадян в електронний концтабір і тим наблизити кінець світу. Це все не о. Сергій придумав, і до нього православні захоплювалися конспірологією. Але цих православних конспірологів особливо не чіпали.

До останнього часу і о. Сергія не чіпали. Ситуація різко змінилася після того, як бунтівний ігумен публічно засудив дії і наміри російської влади. Установка очевидна: РПЦ повинна залишатися повністю лояльною до держави.

До речі, економічний фактор теж працює: було б дуже важливо провести розслідування того, звідки, власне, у монастиря гроші. Наскільки мені відомо, великих спонсорів у нього немає. Але якщо сотня чи півтори черниць при переїзді в монастир продали квартири і передали гроші о. Сергію, це як мінімум сотні мільйонів рублів, можливо, близько мільярда. При невисоких запитах і досить убогих будівлях, які ми бачили на фото, такий монастирський комплекс цілком можна побудувати. Є ще трудники — безкоштовна робоча сила, і допомога дрібних бізнесменів.

— Передача квартир — це законно?

— Закон не регулює багатьох речей, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій. І це свідома позиція Московської патріархії: лобіювати збереження невиразною ситуації з пожертвами. Так, людина може пожертвувати монастирю що завгодно, в тому числі і квартиру. Це дуже поширена практика по всій країні: думаю, тисячі квартир були передані монастирям і парафіям. Хто і як цими грошима розпоряджався, ніхто до кінця не розуміє. Я знаю випадок у Москві, коли священик дуже сильно постраждав за те, що йому заповідала прихожанка квартиру. А в глибинці, ніхто не стежить.

У Среднеуральском монастирі живуть черниці з онкологією, і відмовляються від лікування, так як їм важливіше знаходитися поруч зі своїм духівником. Не робить Сергій протиправних дій, коли хворим виявляється неналежна допомогу? В якійсь мірі це законно? Теж відкрите питання.

Ми знаємо ініціативу депутата Держдуми Євгенія Марченко, який запропонував Церкви запитувати довідки про судимості при висвяченні. Реакція головного юриста патріархії була дуже жорсткою: таке питання — втручання в справи церкви, яка відокремлена від держави.

— Про старообрядців ми говорили. А от чи можна провести паралель: Сергій (Романів) — Петро (Кучер) — і відомі церковні консерватори, такі, як протоієреї Димитрій Смирнов та Андрій Ткачов?

— З Кучером загального, звичайно, багато. І Кучер, і Романів створили «під себе» не чоловічий монастир, а жіночий, де лояльність духівникові і лідеру громади набагато вище. Чоловікові маніпулювати жіночою громадою набагато простіше. В ядрі таких сектантських утворень знаходиться консервативний, фундаменталістських поглядів духівник, навколо якого формується порівняно велика жіноча громада і на трохи більшій відстані — спільнота «духовних чад».

Чому вони не виходять і не створюють свою церкву? Виявляється, це вигідно. Їх ніколи не засуджували. Був один документ 1998 року, в якому церква засудила младостарчество (феномен такого духівника-неофіта), але сьогодні про це документі практично не згадують.

Що стосується Смирнова і Ткачова — це трохи інший феномен публічних спікерів. Такі «церковні шоумени» працюють на дуже широку публіку і фактично перетворилися на фабрику з виробництва мемів.

У о. Димитрія Смирнова є велика парафіяльна громада, але все-таки вони живуть «в миру», самостійно, і особистий авторитарний стиль о. Димитрія не проектується повністю на життя його парафіян. А у о. Сергія очевидна гранична жорсткість ідеологічних установок і дуже суворий контроль: члени громади повинні постійно проходити іспит на лояльність «великому батюшки».

— Чи він віруючий?

— Так, безумовно, віруючий: харизматичний лідер зобов’язаний мати віру, інакше він не буде переконливим. Тільки у що він вірить? Ми не чуємо, так, думаю, і не почуємо його богословських висловлювань, але якщо з ним поговорити серйозно, я впевнений, це буде неправославне сповідання віри.

В тому-то і біда, і головна проблема православ’я сьогодні. Сталінізм, туга за монархії, жорстке духовне керівництво і конспірологічні ідеї — все це стало частиною масового народного православ’я. Люди, богословськи освічених, бачать цей страшний вінегрет — і приходять в жах. Але так вийшло, що ось цей жах… і є православ’я. Богословська тематика, заповідь про любов до ближнього — все це пішло з повсякденного життя православної, на їх місце прийшли історичні міфологеми, конспірологія, ненависть до ворогів…

На найвищому церковному рівні, фундаменталізм, боротьба за чистоту віри, яка була в минулі століття і спотворилася в нинішньому, зараз дуже сильний і в Греції, і у католиків. І серед православних громад США теж піднімається прапор. Не виключаю, що через кілька років ми побачимо якийсь міжнародний альянс православних фундаменталістів.

Розмовляв Леонід Смирнов