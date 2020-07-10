Ученые идентифицировали загадочное вещество, найденное на Луне

В июле 2019 года китайский луноход Yutu-2 обнаружил на темной стороне Луны загадочное вещество, которое Китайское космическое агентство описало как «гелеобразное» и «блестящее», передает FaceNews.ua.

Двигаясь по поверхности Луны, Yutu-2 обнаружил в лунном кратере фон Карман загадочное блестящее вещество. В Китайском национальном космическом агентстве (China National Space Administration) получили снимки и поспешили назвать находку «гелем с таинственным блеском».

Позже ученые предположили, что «космический гель» — вовсе не гель, а темно-зеленое стекло, которое образовалось в результате мощного метеорного удара. Похожий материал обнаружили американские астронавты во время лунных миссий «Аполлон-15» и «Аполлон-17».

Под воздействием огромных температур во время метеорного удара минералы плавятся, а затем, смешиваясь, могут застыть в виде стекла.

Теперь исследователи подтвердили, что вещество, обнаруженное в августе на обратной стороне Луны, сформировалось именно таким образом — из реголита и брекчии. Материал темно-зеленого цвета застыл на площади примерно 52 на 16 сантиметров.

Исследование было опубликовано в журнале «Earth and Planetary Science Letters».