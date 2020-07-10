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PayPal «згортає» внутрішні перекази в Росії з 31 липня

10.07.2020

PayPal «сворачивает» внутренние переводы в России с 31 июля

Міжнародна платіжна система PayPal повідомила про припинення переказів між користувачами всередині Росії з 31 липня, випливає з повідомлення компанії.

 

«Ми вносимо зміни в юридичні угоди, що регулюють відносини користувача з PayPal. Ми будемо підтримувати тільки міжнародні платежі: Ви зможете використовувати послуги PayPal в звичайному режимі, але тільки для здійснення платежів зарубіжним користувачам PayPal і для отримання платежів від зарубіжних користувачів PayPal. Ви не зможете відправляти користувачам PayPal в Росії або отримувати платежі від користувачів PayPal в Росії», — зазначено на сайті платіжної системи.

 

Крім цього, PayPal видалила комісії за платежі всередині країни з таблиці комісій.

 

Разом з тим офіс в Москві буде збережений, уточнює ТАСС.

 

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