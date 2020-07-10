Повінь – зміна системи

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Сколько яиц можно есть в день: врачи пришли к консенсусу

10.07.2020

Умеренное потребление яиц не принесет никакого вреда здоровью, в частности – сердечно-сосудистой системе. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета после нового исследования, результаты которого представлены в Американском журнале клинического питания.

Безопасно можно потреблять по одному яйцу в день. Чтобы обеспечить точность результатов, исследователи изучили потребление более чем 146 тысяч человек из 21 страны, а также случаи заболевания более 31 тысяч пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Те, кто ел семь или меньше яиц в неделю, не имели высокого риска заболеваний или смертности.

“Умеренное потребление яиц, около одного яйца в день, не увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, даже если люди имеют историю сердечно-сосудистых заболеваний и диабета”, – рассказал ведущий автор исследования Махшид Дегхан.

По словам заведующего кафедры питания Фрэнка Ху, человек может съесть на завтрак и два яйца, однако не более одного или двух раз в неделю. В желтке содержится много холестерина, избыток которого связан с высоким риском атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы.

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