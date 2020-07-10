Арешт Фургала немає сенсу аналізувати в контексті можливих змін в політиці Кремля. Це рутинна процедура зачищення политпространства в регіонах — в цілях усунення багів в системі адміністрування та централізації влади.

Цей кейс логічно розглядати в зв’язці з законопроектом про покарання за заклики до відчуження території РФ і дії, що ведуть до цього відчуження.

Режим намагається зміцнити містки на болоті.

Починається друга фаза політичної мутації — формування управлінського «кокона» і подальше відчуження владної групи від «грунту».

Нагадую, що перша фаза — це дискурсивні зависання, які призвели до десакралізації образу Путіна і змусили його піти на ризик персональної, імітаційної софт-деспотії. Ці лаги і зависання в ідеологічних підсистемах держпропаганди налякали частина кремлівських політменеджеров, вирішили випустити Кракена», тобто симулювати загрозу захоплення порядку силовими угрупованнями в медійному полі. Таким способом ці менеджери прагнуть відвернути публіку від теми ідейної убогості путінізму (на тлі юридичної можливості для Путіна залишатися при владі до кінця життя) і створити хайп навколо фейку про військову диктатуру в РФ.