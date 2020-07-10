Головний інфекціоніст США вважає, що пандемія коронавіруса тільки починається

Інфекціоніст та головний експерт робочої групи по боротьбі з коронавірусом у США доктор Ентоні Фаучі заявив, що світ все ще знаходиться на початковому етапі пандемії коронавіруса. Те, що країни переживали досі, — це просто великі спалахи.

Слова фахівця цитує «Інтерфакс».

«Ми бачимо великі спалахи в Бразилії, ПАР і зараз в Азії. Тому ми поки на початку глобальної пандемії, що, дуже ймовірно, посилиться, перш ніж ослабне», — сказав Фаучі.

Він додав, що, якщо країни світу не будуть разом приймати скоординовані заходи для стримування пандемії вірус буде активно поширюватися ще кілька місяців.

Крім того, Фаучі вважає, що спалах коронавіруса в США як і раніше не вдалося взяти під контроль.

«Погано те, що деякі штати в спробі відновити діяльність почали діяти дуже швидко в тому, що стосується ослаблення обмежень. Багато людей, особливо молодь, порушували рекомендації. В результаті ми бачимо зростання числа інфікованих в таких штатах, як Каліфорнія, Арізона, Флорида і Техас», — сказав він.

США вже давно займають перше місце на планеті за кількістю заражень коронавірусом і випадків летальних результатів. З початку епідемії там діагностовано понад 3,1 млн випадків зараження, більше 134 тисяч хворих померли.