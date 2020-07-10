Помер колишній тренер «Шахтаря» та збірної СРСР

Колишній тренер збірної Союзу Радянських Соціалістичних Республік з футболу та донецького ФК «Шахтар», екс-спортивний директор московського ЦСКА Володимир Сальков пішов в інший світ у віці 83 років. Про це повідомляє прес-служба армійців у четвер, 9 липня.

«Висловлюємо співчуття рідним і близьким Володимира Максимовича», — йдеться в повідомленні.

Володимир Сальков в якості гравця виступав за «Крилья Совєтов», донецький «Шахтар». Після завершення кар’єри футболіста і перейшов на тренерську роботу, очолював «Шахтар», московське «Торпедо», олімпійську збірну СРСР, волгоградський «Ротор». В якості тренера працював у збірній СРСР.