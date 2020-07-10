Чернігівська «Десна» вперше в історії зіграє у Лізі Чемпіонів або Лізі Європи

Перемога київського «Динамо» у фіналі Кубка України гарантувала для чернігівської «Десни» право на участь в Лізі Чемпіонів або Лізі Європи наступного сезону 202021. Про це повідомляє FootballUA.

На даний момент чернігівський клуб займає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України (УПЛ), випереджаючи динамівців за додатковими показниками. При цьому підопічні Олександра Рябоконя гарантовано не опустяться нижче четвертої строчки.

Якщо вони так і фінішують на другому місці, а в поточному сезоні чемпіонату залишилося провести всього 3 зустрічі, то вийдуть в Лігу Чемпіонів уєфа — найпрестижніший футбольний турнір у світі.

Успіх киян в Кубку і поразка «Ворскли», яка знаходиться в другій шістці, дозволили «Десні» забезпечити участь як мінімум в кваліфікації Ліги Європи.