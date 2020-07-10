У МВФ назвали умови для нових траншів після відставки Смолія

Для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні необхідно зберегти незалежність Нацбанку, дотримуватися принципів гнучкого курсу валют та інфляційного таргетування.

Про це LIGA.net сказав представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

На його думку, модель управління Нацбанку і система контролю за фінансовим та монетарним секторами відповідають інтересам України.

Люнгман вказав на необхідність ведення українською владою зваженої фінансової політики, яка допоможе у довгостроковому розвитку економіки. Він зазначив, що неграмотні дії НБУ можуть спричинити зростання інфляції, коливання курсу валют, проблеми у фінансовому секторі, низькі темпи економічного розвитку, збільшення кількості безробітних в країні.

За словами Люнгмана, перераховані проблеми МВФ спостерігав в період минулих економічних криз в Україні, але зараз Нацбанк ефективно справляється з зазначеними в Конституції україни і відповідному законі завданнями.

Представник МВФ підкреслив, що в даний момент низький рівень інфляції, високі міжнародні резерви і хороший стан банківського сектора, що сприяє розвитку економіки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ відреагувала на заяву екс-голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої про обман довіри МВФ з боку команди Володимира Зеленського.