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Зеленський відповів на питання про фінансування Медведчука

10.07.2020

Президент України Володимир Зеленський вважає, що народний депутат України від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук фінансується з Росії.

Про це він сказав відповідаючи на питання громадського активіста.

«Ви ж знаєте, що ми з вами повинні жити за законом. Я впевнений, що дійсно фінансується з Російської Федерації. Слухайте, у нас є правоохоронні органи. Ми з вами такі ж люди. Повинні просто, щоб правоохоронні органи цим дійсно детально займалися», – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що в цьому питанні він однієї думки з співрозмовником, але все ж займатися цим питанням мають відповідні правоохоронні органи.

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