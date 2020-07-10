Симптоми хворої печінки, які не варто ігнорувати

Лікарі розповіли про основні симптоми захворювань печінки.

Ознаки, властиві розладу травлення. За словами фахівців, про проблемний стан печінки може сигналізувати комплекс шлунково-кишкових симптомів – нетравлення, закрепи, втрата апетиту, здуття живота, часта відрижка, гіркота в роті. Ці симптоми часом доповнюються дискомфортним відчуттям з лівого боку.

Зміна стану шкіри. Вона набуває жовтуватий відтінок, часто виглядає блідою. Додатковий симптом – свербіж, що нагадує алергію.

Застуда. Можливі слабкість, занепад сил, деяке підвищення температури.

Примхи і дратівливість. Стан нервової системи відображає здоров’я печінки – поступове руйнування органу супроводжується негативними неврологічними явищами: стають частішими головні болі, посилюються дратівливість, нетерплячість, примхливість людини.

Слабкість судин. Кровотечі з носа і кровоточивість ясен, незрозумілі синці – це теж можливі симптоми, які сигналізують про руйнування печінки.

Помітивши наведені вище ознаки, потрібно звернутися до лікаря. Захворювання печінки, діагностуються на ранніх стадіях простіше лікувати.

: zdorovia.com.ua

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