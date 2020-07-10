Директор ФБК розповів, що другого співробітника фонду відправили служити до білих ведмедів

Директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов розповів, що співробітника фонду Артема Іонова, якого в останній декаді липня забрали в армію, незважаючи на астму, відправили на Чукотку.

Нагадаємо, що Іонова, який займався щотижневими ефірами програми Навального «Росія майбутнього», 22 червня забрали на розподільчий пункт у Підмосков’ї, відібравши засоби зв’язку. При цьому Жданов говорив, що Іонову ще в дитинстві лікарі поставили діагноз бронхіальної астми, і він очевидним чином не придатний до служби.

Потім, за словами Жданова, Іонова відправили в Благовєщенськ під приводом госпіталізації для обстеження. «Насправді ніякого обстеження не роблять. SIM-картку, яку йому передавали кілька разів, спеціально ламали. Він нам зміг зателефонувати один раз, і тепер йому сказали, що його відправляють на Чукотку до селища Вугільні копальні. Частина важкої дальньої авіації», — повідомив директор ФБК сьогодні в Telegram.

Нагадаємо, що в грудні минулого року у співробітника ФБК Руслана Шаведдинова пройшов обшук, а потім його забрали в армію і відправили служити на архіпелаг Нова Земля. В кінці березня засновник ФБК Олексій Навальний повідомив, що Шаведдинова 18 березня відвезли з частини і він перестав виходити на зв’язок. ФБК планували подати в суд.