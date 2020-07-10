В Україні третій день більше 800 заражених коронавірусом

За добу одужали понад 1000 осіб.

Станом на 10 липня в Україні фіксують новий рекорд по коронавирусу, за добу одужали 1 016 пацієнтів і 819 осіб заразилися. Найбільше нових випадків виявили у Львівській області та Києві.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

З початку пандемії одужали від вірусу 24 800 осіб. Загальна кількість заражених становить 52 043 людина.

Крім того, за вчора померли ще 18 осіб, усього 1345 смертельний випадків.

За минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Закарпатській області, Києві та Львівській області.