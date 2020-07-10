Небезпечніше коронавіруса: Китай заявив про загадкової епідемії пневмонії у Казахстані

Посольство Китаю в Нур-Султана попередило своїх громадян про поширення в Казахстані (колишній президент якого Нурсултан Назарбаєв вже вилікувався від коронавіруса) невідомої інфекції, рівень смертності від якої вище, ніж від коронавіруса. І закликав дотримуватися підвищені заходи безпеки, щоб звести до мінімуму ризики зараження.

Як пише Daily Mail, посольство повідомило, що в Атирауської, Актюбінській областях і в місті Шимкенті з червня спостерігається істотне зростання захворюваності на пневмонію. При цьому пневмонія не викликана новим коронавірусом — результати тестів на нього негативні.

«З початку року від пневмонії померли 1772 людини, тільки в червні — 628. Серед жертв є громадяни Китаю. Характеристики даного вірусу ще не до кінця встановлені», — заявили в посольстві.

Медики у Казахстані вважають, що пневмонія все ж пов’язана з коронавірусом — незважаючи на негативні результати тестів, які можуть бути помилковими. Міністерство охорони здоров’я країни спростовує повідомлення Китаю про нову хворобу. Як повідомляє видання Літер, в офіційній заяві відомства сказано, що «що дана інформація не відповідає дійсності».

Між тим 10 липня стало відомо, що в Алматинській області від пневмонії помер головний санітарний лікар регіону Кайрат Баймухамбетов.