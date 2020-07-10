Без передоплат: водійські права тепер продають в Інтернеті

Через роки «реформ» корупція в сервісних центрах МВС продовжує процвітати і розвиватися. Водійськими правами тепер відкрито торгують в інтернеті, обіцяючи протягом 10 днів надіслати поштою у будь-яку точку країни, а співробітники центрів, як і раніше, ставлять на облік «двійників» і обілечує «горе-водіїв», позбулися прав за п’яну їзду.

«Все залежить від даху»

Якщо раніше для отримання прав учневі-двієчнику, крім кількох сотень доларів, потрібно було мати «правильні знайомства», то зараз водійські права продають просто в інтернеті. На просторах Мережі на різних дошках оголошень з легкістю можна знайти десятки пропозицій від «рішал», які за певну плату обіцяють сприяння в здачі іспитів і отримання посвідчення.

Але особливу увагу «Вістей» залучив спеціалізований сайт, який видається першим у списку Google за запитом «купити права» c прапорцем «реклама». Не довго думаючи, ми зателефонували за вказаним номером. І відповідь нас, м’яко кажучи, вразив. «Права з категорією B1 B обійдуться вам в 7300 грн. Якщо ви хочете додати категорії С і А, то це буде коштувати 9100 грн, але більше категорій відразу відкрити не можемо», — розповів нам чоловік, який представився Андрієм. За його словами, документ виготовлять за 10 днів. «Сам процес отримання водійського посвідчення для вас на 100% легальний: документи оформляються через автошколу, права будуть внесені в базу. Ми працюємо з сервісними центрами і ніяких передоплат не беремо. Права висилаємо післяплатою через «Нову Пошту», де ви можете впевнитися, що документ справжній і внесений в базу. Тільки потім ви оплачуєте. Якщо умови влаштовують, ви мені на Viber фотографуєте першу сторінку паспорта, штамп із пропискою, ІПН, а також фото будь-якого розміру. Також потрібна ваша підпис на чистому аркуші паперу. Ми її також перенесемо на права», — додав Андрій.

Втім, як каже «Вістям» джерело в одному з сервісних центрів Києва, пропозицію, м’яко кажучи, не типове. «Як правило, якщо у людини немає автошколи, то такі замовлення швидко не робляться. Ми, щоб перестрахуватися, робимо права за 2-3 місяці. Це час людина як би проходить навчання в автошколі. Та й ціна у нас менше — 6 тис. грн. Але сказати з упевненістю, що це неможливо, я не можу. Все залежить від їх «даху», — сказав нам джерело.

Відео зникають

Показово, що ще з минулого року в Україні була введена відеофіксація практичного іспиту на право керування автомобілем. Тоді, представляючи нововведення, заступник міністра Антон Геращенко заявив, що це один із запобіжників корупції і, мовляв, підробити вже нічого неможливо.

Але насправді, як запевняє громадський активіст з Чернігова Михайло Вернадський, це нововведення не працює. «У свій час я подавав запити у сервісний центр МВС, щоб мені надали відео теоретичної та практичної частин. Але вони сказали, що зберігають ці відео тільки один день. Тоді я написав їм іншу заяву з вимогою ознайомитися з відео іспитів цього ж дня. Тоді мені говорили, що вони його не зберегли, і заявили, що більшість учнів зараз подають письмові або усні заяви про те, що вони відмовляються від відеофіксації практичної частини. Тобто цих відео просто немає», — каже «Вістям» Вернадський.

У свою чергу, голова ГО «Розвиток інфраструктури» Станіслав Гвоздіков сказав «Вістям», що проблема корупції при купівлі прав криється у відсутності реєстрів. «Це свавілля триває тому, що досі немає чіткого контролю за сервісними центрами, немає навіть електронного реєстру, немає, по суті, нічого», — говорить «Вістям» Цвяшків. За даними різних українських громадських організацій, на сьогоднішній день «купується» більше 80% водійських посвідчень.

Еволюція «бігунків»

Паралельно еволюціонували і так звані бігунки — ділки, які за окрему плату пропонують громадянам прискорити будь-який процес в сервісному центрі. Якщо до реформи» вони в будь-яку погоду мешкали на ґанку або в курилці МРЕВ, то тепер обзавелися особистими кабінетами всередині сервісних центрів.

Як розповів «Вістям» киянин Володимир П., ще до карантину він звернувся в сервісний центр на вулиці Усенко в столиці, щоб переоформити два автомобіля. «Я приїхав близько 10 ранку, мені сказали, що потрібно отримати талон з номером черги. Я його отримав і почав чекати. На табло приблизний час очікування становив 90 хвилин. Але після цього часу чергу не сильно просунулася вперед, а я почав помічати, що повз мене проходять люди без черги. Спочатку я не надав цьому значення і відправився в кафе випити кави. Там же, за кафе, я помітив цілий ряд кабінетів, які надають різні вторинні послуги. І, як виявилося, вони ж надають послуги з прискореного вирішення питань. Прямо посеред кафе стоїть столик, а за ним дві жінки. Не довго думаючи, я підійшов до них і сказав, що приїхав з родичами на перереєстрацію і цілий день втрачати не хочу. На що вони мені відповіли: без проблем, давайте документи. Через кілька хвилин вони принесли нам два оформлених заяви на ім’я нових власників і відправили на експертизу. Тобто за п’ять хвилин ми пройшли всю електронну чергу та отримали документи. Єдине, що з експертизою вони нам вже не допомагали. Ціна питання — 2,4 тис. грн готівкою», — говорить «Вістям» Володимир.

Зараз сервісний центр на Усенко закритий на карантин, тому перевірити інформацію нам не представилося можливим. Тим не менше наш джерело запевняє, що подібна практика досить поширена.

«Незважаючи на суттєве спрощення реєстрації нового автомобіля та перереєстрації при купівлі-продажу, черги все одно істотні, тому ця послуга користується попитом. Якщо в СЦ є знайомі, то, як правило, все можна зробити дешевше. Наприклад, по прайсу для «перекупок» така послуга коштує 2-2,2 тис. грн. Як правило, всі документи в подібних випадках робляться без присутності клієнта», — сказав нам джерело.

У той же час, як каже «Вістям» адвокат Ростислав Кравець, як би там не було, потрібно визнати, що корупції в сервісних центрах стало менше. «З розвитком онлайн-сервісів багато питань, за які раніше стягувалися хабара, тепер вирішуються кількома натисканнями клавіш, а, відповідно, і кількість особистих зустрічей між чиновниками і клієнтами зведено до мінімуму. Я чув, що залишилися хабара за прискорене просування в черзі, але це вже не ті обсяги, які були раніше», — зазначив Кравець.

Повернути права і авто-двійники

Крім іншого, за словами нашого співрозмовника з одного із сервісних центрів Києва, «рішали» все ще посредничают з питань повернення або видачі нових прав. Наприклад, якщо водій попався на п’янці, вирішити питання пропонують, починаючи від $1000.

«За ці гроші можуть запропонувати зробити нові права, щоправда, з помилкою у прізвищі, імені», — стверджує наш співрозмовник. Також, за його словами, дуже популярною послугою до недавнього часу було заниження експертної оцінки авто. За потрібні цифри у звіті просили $200-300. А ось поставити на облік проблемне авто або «двійника» наважуються далеко не всі.

«У цьому питанні є багато тонкощів. Зазвичай видається техпаспорт і номера, які дублюють вже існуючі. Але на це готові піти не всі. Та й ціна на такі послуги немаленька — від $1,5–2 тис. і вище». Хоча, як визнають самі патрульні, «двійників» на українських дорогах вистачає. Про справжні масштаби проблеми стало відомо після запуску системи фото – і відеофіксації порушень ПДР, коли в органи МВС почали звертатися натовпу водіїв, які отримали штрафи за порушення, які вони не скоювали.

Неофіційний прайс сервісних центрів МВС*

Купити водійські права — 6-9 тис. грн, в залежності від кількості категорій

Отримати нові права (якщо старі вилучили) — $1 тис.

Швидке переоформлення автомобіля (без черг за 30 хвилин) — 2,4–3 тис. грн

Поставка на облік проблемного авто — $1,5–2+ тис.

Дозвільні документи для бізнесу — $3,5 тис.

*Джерело: інсайдери в сервісних центрах МВС Києва і Дніпра