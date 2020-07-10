Український авіапром у «схемах»

Українські авіавиробники вкотре вимагають уваги до себе з боку влади і заявляють про загрозу остаточної втрати високотехнологічної галузі. Відповідні заяви пролунали під час Всеукраїнського з’їзду авіабудівників, відбувся 27 червня у Харкові. Представники галузі, зокрема, в черговий раз висловили невдоволення тим, як концерн «Укроборонпром» керує державними підприємствами галузі пише Апостроф.

«Лобісти» українського авіапрому

За великим рахунком, сьогодні триває якесь «перетягування каната» між власне виробниками і Державним концерном «Укроборонпром» (УВП) — хто ефективніше, хто може привести інвесторів на проблемні підприємства, хто може забезпечити замовлення на будівництво літаків …

Наприклад, нинішні керівники УВП гордо б’ють себе в груди, розповідаючи про укладеному контракті з Перу, для Нацгвардії якого зараз будує літак «Антонов». У той час як «авиапромовцы» дорікають концерн в неефективній роботі і нездатності знайти дійсно перспективних інвесторів. Звичайно ж, на відміну від них самих, готових, як раз, подібні завдання виконати.

«У найближчі п’ять років, при сприятливому сценарії, розраховуємо випустити мінімум 5-8 машин, в ідеалі — 10. Мій пріоритет — Ан-178, так як саме рамповыми літаками завжди славився Антонов. А після нього будемо запускати 158-шу машину», — сміливо обіцяв в 2018 році, отримавши посаду президента ДП «Антонов», Олександр Донець. Розуміючи при цьому, що п’ять років може в кріслі і не втриматися. Що в результаті і сталося: нещодавно УВП звільнив його від посади. Традиційно для керівників авіагіганта, Донець спробував втриматися в кріслі, спираючись на колектив. А з’їзд авіабудівників став елементом протистояння.

Його «колега по цеху», керівник ПАТ «ФЕД» Віктор Попов, озвучив на цей раз підрахунки керівників авіапідприємств — у розвиток вітчизняного літакобудування слід вкласти два мільярди гривень державних коштів, які відіб’ються за рахунок інвесторів.

Якщо почитати інтерв’ю представників авіагалузі, то всі вони знають, як цих інвесторів залучити, і взагалі, як вивести українське авіабудування з кризи. Це вони — лобісти українського авіапрому. Вони зустрічаються з іноземними інвесторами, організовують заходи.

«Я нещодавно розмовляв зі своїм колегою з Ізраїлю,у нього виникло питання: «Чому ви не будуєте літаки? Грошей немає? Ми вам дамо. Але дотримуйте правила — ви нам даєте машини, а ми їх продаємо», — розповідав Віктор Попов в одному з інтерв’ю. А в іншому хвалився, що саме він зібрав на конференцію «Укравиапрома» 90 керівників підприємств, профспілкових лідерів та інших учасників. Зараз він розписав райдужні перспективи відновлення співпраці з Канадою — на з’їзді повідомлялося про те, що, начебто, ціла «робоча група» з Канади збирається відвідати Харківський авіазавод і обговорити питання замовлення літаків Ан-74.

І сумнівні схеми

Все це звучить добре, але якщо дізнаєшся про деталі діяльності подібних «лобістів українського авіапрому», то виникають сумніви в їх наміри.

Так, звільненого президента ДП «Антонов» звинувачують у висновку чималих сум на створену ним «фірму-прокладку». Радник директора УВП Руслан Корж розповів, що перевірку проводила комісія з працівників УВП та народного депутата на підставі інформації, отриманої від Служби безпеки України. «Комісія майже місяць працювала на підприємстві. Результати перевірки ми передали в правоохоронні органи і НАПК, оскільки виявлені факти є ознаки кримінальних злочинів та порушення антикорупційного законодавства», — повідомив він.

В галузі активно обговорюють цю тему — багатьом відомо про створення в 2018 році фірми-посередника SALIS Logistic, яка, нібито, допомагає забезпечити замовлення на вантажні перевезення «Авіаліній Антонова». «Мотиви створення Олександром Дінцем SALIS Logistic досить сумнівні, оскільки ДП «Антонов» так і не отримало 51% акцій цього підприємства і має мінімальний вплив на його діяльність. ДП «АНТОНОВ» втратило на цій угоді близько $10 млн «, — писав недавно вже колишній віце-президент ДП «Антонов» Юлій Кисельов.

Інший лобіст, Віктор Попов в 1999 році будучи заступником директора Харківського машинобудівного заводу “ФЕД”, став головою правління ЗАТ «Корпорація ФЕД». Ця комерційна структура була створена в 1998 році і незрозумілим чином підмінила державної науково-виробничої корпорації “ФЕД”, в яку входили ДП «ХМЗ ФЕД» та інші підприємства. Всі фінансові потоки з держпідприємства стали переводитися на неї, і з 2002 року левова частка доходу від продажу продукції авіаційного призначення від державних підприємств ФЕД і ХАКБ припадає вже на приватний ФЕД. Той створював видимість, що суспільство, нібито, виконує функцію торгового дому, створеного для «гнучкого» ведення бізнесу з продажу продукції військового, подвійного та цивільного призначення, закупівлі обладнання для державного підприємства і його забезпечення матеріалами.

В умовах антиросійських санкцій недержавний «ФЕД» ще й отримав перевагу перед державним, ігноруючи законодавство. Як писали ЗМІ, він брав участь в тендерах в тісній співпраці з комерційними організаціями РФ. І продовжив поставляти РФ комплектуючі, які можуть використовуватися для оснащення військової техніки. У минулому році це були приводи генератора ДП-22, які використовуються для живлення бортової електромережі на стратегічному літаку-ракетоносці Ту-160. До речі, саме фото з авиавыставки МАКС-2015 в Підмосков’ї стали причиною звільнення з посади директора ДП «завод 410 цивільної авіації», сина Попова, Олексія: той позував на камеру у формі російського льотчика.

Не дивно, що сам державний завод ще й опинився в боржниках приватної структури. Його старанно «доїли», маючи можливість отримувати продукцію практично по собівартості і перепродуючи її вже з маржею і роками копіюючи і привласнюючи конструкторську документацію для подальшої модернізації. Знаючі люди розповідають, що отримані кошти через компанії-прокладки виводилися за кордон. Де під них можна ще й отримати європейський кредит.

Маючи такий прекрасний досвід «ефективного управління», легко можна розповідати про неефективне державне керівництво, яке не забезпечує належне фінансування підприємствам галузі. Хоча, найчастіше, в авіапромі «міряються цифрами», наводячи в приклад Євросоюз, США чи Китай, які забезпечили потужне фінансування власним розробникам і виробникам авіатехніки. Цифри, які звучать, на жаль, однозначно не під силу Україні, яка не є потужним геополітичним гравцем, який міг би диктувати умови іншим і «підсаджувати» їх на свої контракти в якості подяки за інші напрями, або завдяки своєму ринку, на який можна пустити іноземних гравців.

Цікаво, що сам Попов раніше былболее лояльним до влади. У 2010 році, після обрання Харківська облрада, він вступив у фракцію Партії регіонів (потім був позафракційним і входив до депутатської групи «Єдність Харківщини»). Тоді він хвалив уряд і парламент за те, що було прийнято кілька законодавчих актів щодо підтримки літакобудівної промисловості і за преференції в Податковому кодексі. Він запевняв, що це «дуже сильно розширює наші можливості» і «розв’язує руки».

Начебто і розуміють в авіагалузі, що не можна сподіватися тільки на «бублики» від держави — навіть знаючи, що в майбутньому галузь може генерувати великі прибутки, кожен уряд або парламент при цьому розуміє, що витягнути величезні кошти з держбюджету потрібно тут і зараз, а це завжди для наших реалій складно. Тим більше, що, відверто кажучи, у нас не прийнято загадувати наперед — коли щось дасть результат вже при керівництві державою інших людей. Крім того, насправді немає гарантій з боку керівників підприємств авіагалузі, що все дійсно так і буде — що отримавши значні кошти від держави, вони зможуть «відбити» їх у зазначені терміни.

«В пошуках виходу з непростої ситуації, що склалася сьогодні в авіабудуванні країни, ми сформулювали достатньо сміливу пропозицію. У чому його «фішка»? У тому, щоб залучати до випуску літака відразу кілька фірм-партнерів, які виробляють продукцію для авіації. У цьому випадку ми не чекаємо грошей від держави, не беремо кредитів, а здійснюємо випуск літака на умовах розподілу ризиків. Кожне підприємство вкладає власні гроші в поставку своїх виробів. Всі зацікавлені в тому, щоб літак злетів як можна швидше, значить, всіх хвилює якість, ефективний обіг коштів і всі інші складові процесу виробництва», — пропонував Попов в 2017 році. Однак, далі слів ніхто не пішов. І навряд піде, бо — навіщо ризикувати?

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Український авіапром у «схемах» оновлено: 10 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0