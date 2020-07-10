Верховний суд США зобов’язав Трампа розкрити дані податкових декларацій за останні 9 років

У США у Верховному суді завершився один з найбільш гучних процесів у країні. Він тривав два роки, в результаті чого суд зобов’язав президента Дональда Трампа показати дані податкових декларацій за останні 9 років. Про це повідомляє ВВС.

Таким чином суд погодився з вимогами прокуратури Нью-Йорка. Відзначається, однак, що навряд чи ці документи будуть опубліковані найближчим часом.

Прокурор округу Нью-Йорк Сайрус Вэнсом наполягав на тому, що бухгалтерська фірма Mazars LLP (вела податкові справи нинішнього господаря Білого дому) і банки Deutsche Bank і Capital One повинні розкрити податкові декларації, відомості про позики, кредитах та інших фінансових операціях Трампа за вказаний період.

Ця інформація повинна послужити справі розслідування таємних виплат двом жінкам, стверджував, що перебували в інтимній близькості з Трампом і мовчали про це раніше, отримуючи за це значну винагороду.

Про таких виплатах під час слухань у Конгресі згадував екс-особистий адвокат президента Майкл Коен, повідомивши, що заплатив жінкам $130 тис.

Банки і компанія вже заявили, що відтепер готові показати всю звітність.

Відомо, що колишній бізнесмен став президентом за останні 50 років, який не став після виборів відкривати свої декларації. Короткий, всього в одну сторінку заява на тему свого доходу Трамп опублікував у червні 2015 року перед тим, як балотуватися на найвищу посаду в країні. У ньому говорилося, що його стан складає 8,7 млрд. доларів.

Пізніше він говорив, що опублікувати документи не може, так як вони проходять «аудит податкової служби». Проте в 2018 році такої публікації зажадали три комітету палати представників.

Конгресмени вважають, що декларації дадуть можливість дізнатися, чи мав відношення глава Білого дому до фінансового шахрайства, відмивання грошей і використання службового становища, давав можливість іншим країнам втручатися у вибори.