Ученые рассказали, как изменится температура в мире в ближайшие пять лет

Главное: Глобальная температура в мире продолжает повышаться. Эксперты говорят, что в ближайшие пять лет она вырастет на 1,5 градуса.

Детали: Наш мир продолжает нагреваться. Свой прогноза на ближайшие пять лет дали эксперты Всемирной метеорологической организацией.

Ученые говорят, что за это время температура воздуха на Земле поднимется на полтора градуса.

В отчете специалистов сказано: «Средняя глобальная температура уже выше на один градус по сравнению с доиндустриальным периодом цивилизации».

Эксперты говорят: «Перед нами стоят сложные задачи по достижению цели Парижского соглашения об изменении климата: удержать глобальное повышение температуры в этом столетии на уровне значительно ниже двух градусов по сравнению с доиндустриальным периодом и продолжать усилия по ограничению повышения температуры еще больше до полутора градусов».

: fraza.com