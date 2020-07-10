Для економіки Росії запущений зворотний відлік: Європа анонсувала повна відмова від нафти

Нефтедолларовый конвеєр, який з радянських часів постачає російську економіку твердою валютою, дозволяючи змінювати найпростіше мінеральна сировина на технології і споживацький стиль життя, доживає свої останні роки.

Євросоюз – найбільший споживач російських вуглеводнів – має намір повністю відмовитися від викопних джерел палива, таких як нафта і газ, заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсона.

«Мета ЄС – у тому, що до 2050 року стати кліматично нейтральним», – сказала Сімсона на брифінгу в середу, відповідаючи на питання про долю трубопроводу «Північний потік – 2».

«Це означає, що до того часу ми виведемо з ужитку викопні енергоносії», – пояснила вона, додавши, що всі постачальники Євросоюзу повинні мати це на увазі» (цитати з «Інтерфаксу»).

Європейські країни, за словами Сімсона, мають намір відмовитися не тільки від нафти, але й від метану (природного газу), на заміну якому повинні прийти «декарбонизированные гази», насамперед водень.

Єврокомісія в середу схвалила дві стратегії, спрямовані на досягнення «кліматичної нейтральності». Перша вимагає створення єдиного енергоринку та диверсифікацію постачальників, друга – масове виробництво чистого водню в енергетичних цілях.

Для Росії політика ЄС означає злам існуючої з 1970х рр моделі економіки, в якій вуглеводні вивозяться за Захід, а на виручену валюту купується все те, що країна не в змозі виконати самостійно.

За підсумками минулого року з 419 млрд доларів експортних доходів Росії 60% забезпечили три товару: сира нафта (121,4 млрд доларів), нафтопродукти (66,9 млрд доларів) і природний газ (19 млрд доларів). Половина цих надходжень прийшла з Європи, де частка російської нафти у споживанні досягає 30%, а газу – 40%.

Експортні доходи, – це «нитка», що зв’язує Росію з споживанням з розвиненого світу: імпортні товари – від одягу і техніки, до фруктів і миючих засобів, а також технології та обладнання для промисловості, сировина для сільського господарства – купуються на ці гроші.

Російська економіка влаштована дуже просто, а її місце в глобальних виробничих ланцюжках не змінюється роками: ми продаємо за кордон сировину, «трохи приторговываем» металами, лісом і зброєю, а закуповуємо за кордоном складну техніку та споживчі товари, констатує засновник Movchans Group Андрій Мовчан.

На складну продукцію в експорті – машини та обладнання – довелося всього 6,3%, причому її продажі скоротилися як у вазі (на 4,1%), так і в доларах (на 5%) (дані ФМС, .xls)

Численні плани злізти з нафтової голки, включаючи травневі укази про створення 25 мільйонів високотехнологічних робочих місць до 2018 року, раз за разом залишаються на папері. Більш того, вага сировинного сектора в ВВП тільки збільшується: якщо у 2002 році він становив 6,66%, то в 2018-му – вже 13,8%. Частка обробного сектора – фабрик і заводів, не пов’язаних з вуглеводневої трубою, через 16 років опустилася з 17,17% до 14,3% (Росстат, .xls).

План «прориву» до світових темпів зростання вимагає збільшити несировинної неенергетичний експорт до 350 млрд доларів до 2024 року. Згідно з планом, вже в минулому році Росія повинна була продати за рубіж що-небудь, крім вуглеводнів, на 240 млрд доларів. Фактично вдалося виручити 190 млрд доларів, а зростання становило лише 5%. У першому кварталі 2020-го він сповільнився до мізерних 1,7%.

Російська економіка «свирепа», іронізує заввідділом ринків капіталу ІМЕМО РАН Яків Міркін. На 146 млн осіб за рік у країні виробляється 744 дитячі коляски, одна спідниця на 26 жінок, одна пара шкарпеток на людину, один електричний чайник на 500 з гаком сімейств і 3-4 долара обчислювальної техніки на душу населення.

Втрату найбільшого ринку збуту енергоносіїв та головного джерела іноземної валюти бачать визнається загрозою на рівні вищого керівництва країни.

В енергостратегії, яку президент Володимир Путін затвердив у травні минулого року, «збільшення частки відновлюваних джерел енергії у світовому паливно-енергетичному балансі» включено в перелік основних викликів для безпеки країни, як «уповільнення зростання світового попиту на енергоресурси і зміна його структури, в тому числі внаслідок заміщення нафтопродуктів іншими видами енергоресурсів, розвитку енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності».

Наслідками реалізації таких ризиків названі «зниження фінансової стійкості», підвищення тарифів на енергію, «зменшення податкових, митних і інших платежів до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації», а також «заподіяння шкоди життю і здоров’ю громадян».