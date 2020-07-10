Три чверті росіян не готові відмовитися від розрахунків готівкою

78% росіян не готові відмовитися від готівки при оплаті послуг і товарів, показало опитування дослідницького центру порталу Superjob. У 2014 році так відповідали 68% опитаних.

Продовжувати користуватися готівкою збираються 79% опитаних жінок та 76% чоловіків.

Готові відмовитися від готівки 12% респондентів, у 2014 році таких було 21%. Серед тих, що молодше 24 років платити тільки по карті готові 20%.

Опитування проводилося з 23 червня по 1 липня 2020 року серед 1600 респондентів у віці старше 18 років, що становлять економічно активне населення, у 344 населених пунктах, у всіх федеральних округах.