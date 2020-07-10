Зеленський хоче запустити програму з трансплантації у найближчі роки

Президент Володимир Зеленський запропонував створити в Україні програму з трансплантації органів за два роки. Про це він сказавши на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області у четвер, 9 липня.

«Ця програма, про трансплантацію, я готовий… Давайте зробимо це. Саме візьмемо цю програму, я зрозумів, які кошти — 3-4 мільярди. Ми зробимо все, щоб знайте ці кошти. І просто якщо ви говорите і це можливо зробити за два роки, побудувати в Україні — давайте зосередимося саме на цій програмі і щось сьогодні зробимо», — сказав Зеленський екс-заступнику голови МОЗ Михайлові Загрійчуку.

Сам Загрійчук стверджує, що Україні потрібна система трансплантації органів, яка дозволить робити трансплантації громадянам і не відправляти їх за кордон, на що зараз витрачається 1,2 млрд грн, яких достатня для лікування 400 осіб, при реальній потребі в 10 тисяч.

«Що таке система — це не точкові трансплантації, а існування всіх видів по всій країні. І задоволення потреби. Ми не знаємо, орієнтовно навіть, скільки людей потребують», — додав Загрійчук.