У ТРЦ Києва журналістку відмовилися обслуговувати українською мовою

В магазині OYSHO в Києві продавець і адміністратор відмовилися обслуговувати покупця українською мовою.

Це сталося в четвер, 9 липня, повідомила у Facebook тележурналістка, дружина нардепа від «Європейської солідарності» Володимира Ар’єва Наталка Фіцич. Вона уточнила, що зіткнулася з порушенням закону у магазині в ТРЦ SkyMall.

«На ввічливі прохання говорити зі мною українською, продавець Анастасія відмовилася, мотивуючи тим, що не повинна підлаштовуватися під клієнта! Адміністратор, також Анастасія, теж відмовилася», – написала Фіцич.

За словами журналістки, адміністратор також назвала неправильним те, що вона наполягала на обслуговуванні державною мовою. Фіцич додала, що написала заяву на директора магазину.

Адміністратор OYSHO. Facebook / Наталка Фіцич

«Ілюзій не маю. Я виросла в Києві і все життя з-за мого українського чую образи і глузування. Все життя! У радянський час мені в спину кидали «селюки», зараз ситуація не краще. У моїй країні, за яку боролися мої діди і прадіди, мене ж дискримінують, а я не маю ніякої можливості захистити себе», – обурилася Фіцич.

Вона додала, що після підняття резонансу навколо поста у соцмережі їй зателефонувала адміністратор Анастасія і просила пробачення.

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