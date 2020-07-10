Колишнього особистого адвоката Трампа повернули під варту через порушення умов домашнього арешту

Колишнього особистого адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена 9 липня повернули під варту за порушення умов звільнення з в язниці.

53-річного адвоката 21 травня відпустили з в язниці до домашнього ув’язнена язнення в межах заходів зі стримування поширення COVID-19 у місцях несвободи.

8 грудня 2018 року прокуратура Нью-Йорка звернулася до суду з проханням засудити колишнього адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена «до значного терміну ув’язнена язнення та штрафу у сотні тисяч доларів» у справі щодо виплат порноакторці за мовчанку в інтересах Дональда Трампа та ухиляння від сплати податків.

У поданні генпрокурора Мюллера ішлося про те, що Коен мав зв’язки з росіянином, який пропонував організувати зустріч Трампа з Путіним у 2015 році. Також відомо що переговори Трампа про можливу угоду щодо будівництва хмарочоса у Москви, яка могла б скласти «сотні мільйонів доларів», проходили «на тлі постійних зусиль російського уряду для втручання у вибори в США».

29 листопада Майкл Коен визнав себе винним у тому, що свідомо давши Конгресу неправдиві свідчення про плани будівництва хмарочоса Trump Tower у Москві.

Дональд Трамп відреагував на свідчення свого колишнього адвоката, заявивши, що той «слабка людина» і бреше, щоби пом’якшити своє покарання. Потім Трамп закликав ув’язнена язнити Коена.

Раніше Майкл Коен уклав угоду зі слідством, визнавши себе винними за вісьмома пунктами звинувачення. Відтак, федеральний суд Нью-Йорка відпустив Коена під заставу в 500 тисяч доларів.

Коен зізнався у банківському шахрайстві, ухилянні від податків, а також порушеннях, пов’язаних із фінансуванням передвиборчої кампанії президента.

Зокрема, адвокат заявив під присягою, що заплативши двом жінкам за нерозголошення інформації, яка могла б зашкодити кандидату у президенти на виборах 2016 року. Він зізнався, що робив це за вказівкою Дональда Трампа.