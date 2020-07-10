Эта сладость может привести к раку кишечника

Виновником появления опухоли в кишечнике может быть шоколад. Об этом заявил известный лондонский врач, колоректальный хирург Роджер Лейчестер, передают «Новости Ю».

Так, по его словам, в шоколаде высокое содержание жира и сахара. Именно это и несет с собой высокий риск развития рака кишечника. Эти две субстанции зачастую и становятся причиной опухолевых процессов в органах ЖКТ.

«Вместо этого людям рекомендуют отказываться от мяса, хотя его нехватка в рационе увеличивает риск развития анемии», — рассказал хирург.

: changeua.com