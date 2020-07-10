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НАТО посилить присутність в Чорному морі, щоб протистояти Росії

10.07.2020

НАТО усилит присутствие в Черном море, чтобы противостоять России

НАТО збільшить патрулювання в повітрі і число військово-морських кораблів в Чорному морі, щоб протистояти розширення військової присутності РФ у цьому регіоні. Про це домовилися міністр оборони України Андрій Таран і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в ході зустрічі в Брюсселі, випливає з заяви українського міністерства оборони, витримки призводить Корреспондент.net.

Учасники переговорів визнали, що «ситуація в чорноморському регіоні продовжує погіршуватися, оскільки Росія нарощує свою військову присутність і змінює баланс сил». Українська сторона в ході консультацій також закликала членів НАТО приєднатися до національних стратегічних навчань, запланованих восени на півдні України.

Раніше сьогодні в Чорне море увійшла група кораблів військово-морських сил НАТО.

 

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