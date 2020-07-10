Глава АМПУ Голодницький хоче віддати більше 4 млн грн сумнівній фірмі

Філія АМПУ «Дельта-Лоцман» оголосили тендер на ремонт лоцманського катера «ЛК-115», пише 368.media з посиланням на РroZorro.

Відомо, що до торгів дійшли два учасника. Одеське ТОВ «Шип Репэйр Сервіс», яке відмовилося торгуватися і миколаївське ТОВ «Магістраль-Юг» бізнесмена Ігоря Павлова — виграло тендер на 4,6 млн гривень.

Видання пише, що виграв бізнесмен має сумнівну репутацію і помічений в низці скандалів:

«Миколаївський підприємець Сергій Бурковец, наприклад, відкрито заявив, що Павлов взяв у нього в 2014 році 150 тис. доларів на розвиток бізнесу і відмовився повертати. Бурковец подав заяву в прокуратуру, там розпочали кримінальне провадження за ст. 191 КК. Однак, спочатку справу закрили в поліції Миколаївської області, а коли Бурковец домігся поновлення розслідування через суд, слідство по справі просто зупинилося — з жовтня 2018-го по нього немає ніяких рухів. У 2019 році Павлов намагався потрапити у Верховну Раду, але не пройшов».

Фірма Павлова також тягне за собою корупційний шлейф. З 2018-го року поліція розслідує розкрадання держкоштів на ремонті баржі «Т-5» — фірму ТОВ «Магістраль-Юг» підозрюють у змові з ТОВ «ВТМ» миколаївського бізнесмена Максима Микулича і чиновниками філії держустанови «Держгідрографія» «Миколаївської район «Держгідрографії». За ремонт баржі тоді заплатили 1,6 млн гривень, однак сам ремонт підрядники так і не виконали.

А зовсім недавно, в кінці січня цього року ТОВ «Магістраль-Юг» став фігурантом чергового кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК.

Нагадаємо, що начальником філії АМПУ «Дельта-Лоцман» є нинішній глава АМПУ Олександр Голодницький.

Раніше SKELET-info писали про те, що в. о. АМПУ Голодницький за три місяці отримав майже 1 мільйон зарплати.

В тему: Корупція, таємний бізнес і різкий кар’єрний ріст сина: що відомо про новий чолі АМПУ Голодницком

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Глава АМПУ Голодницький хоче віддати більше 4 млн грн сумнівну фірму оновлено: 10 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0