У Моз розповіли, коли вирішать долю наступного навчального року

Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки обговорює варіанти початку навчального 2020-2021 року — звичайного або дистанційного.

Про це на брифінгу заявив глава Моз Максим Степанов. Нагадаємо, на думку президента Зеленського, Україна технічно не готова перейти з 1 вересня на дистанційне навчання, оскільки для цього потрібно повне покриття території мобільним зв’язком 3G і 4G.

Згідно з прогнозом МОЗ, остаточне рішення буде прийняте не пізніше, ніж через 10 днів.

«Протягом тижня, максимум десяти днів всі ми пропишемо і повідомимо, яким чином при яких умовах і як будуть вчитися наші діти в наступному навчальному році», — повідомив міністр.

За його словами, планується визначити, при яких умовах діти можуть навчатися у звичайному режимі, а при яких — у дистанційному, і як можна буде поєднати ці два способи.