Уханьские вчені назвали проблему у перехворілих COVID-19

Вчені з Інституту вірусології китайського міста Ухань заявили про те, що коронавірусна інфекція COVID-19 викликає тривалі збої в роботі імунітету у перехворілих.

Про це повідомляє Хвиля з посиланням на Укрінформ.

В ході дослідження медики перевірили стан здоров’я у 55 пацієнтів різного віку та статі, які вже перехворіли коронавирусной інфекцією. З’ясувалося, що у пацієнтів був знижений рівень лімфоцитів. Саме ці клітини крові відповідають за стан імунітету людини. Рівень лімфоцитів не відновлювався навіть після 11-й тижні після одужання від коронавирусной інфекції.

В Інституті вірусології прийшли до висновку, що коронавірус SARS-CoV-2 чинить значний вплив на клітини крові та потенційно призводить до порушення імунітету людини.

За даними Worldometers, станом на 8 годину ранку 10 липня в світі зареєстровано 12 393 492 випадків зараження коронавирусной інфекцією. З початку пандемії від наслідків інфікування COVID-19 померли 557 491 чоловік. Одужали 7 224 885 осіб.

Антирекорд за зараженості коронавірусом встановлений у США, Бразилії та Індії. Так, у США виявлено 3 219 999 випадків коронавіруса (летальних результатів – 135 822); в Бразилії COVID-19 заразилися 1 759 103 людини померли 69 254); в Індії налічується 794 842 випадку інфікування коронавірусом (летальних результатів – 21 623).

Нагадаємо, японські вчені використовують найпотужніший у світі суперкомп’ютер «Фугаку» для пошуків найкращих способів боротьби з коронавірусом. Серед перших результатів його роботи — добір приблизно десяти найбільш перспективних ліків для COVID-19 з більш ніж 2000 препаратів. Суперкомп’ютер прорахував, що тісні приміщення з поганою вентиляцією сприяють поширенню вірусу повітряним шляхом. Згідно з розрахунками «Фугаку», ризик зараження коронавірусом пасажирів у громадському транспорті має бути менше, якщо кількість людей зменшити, а тримати вікна відкритими.