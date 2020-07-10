Українські митники конфіскували 8 авто з США

У Житомирській області українські митники конфіскували 8 б/у автомобілів, які везли з Білорусі. Митники вважають, що у них підроблені документи.

Зокрема, митники конфіскували Volkswagen Jetta (2), Lexus CT (2), а також Audi Q7, Volvo XC70, Ford Fiesta і Kia Sorento. Всі ці автомобілі були придбані в США громадянами України.

Українські митники дійшли висновку, що у всіх восьми автомобілів занижена ціна. Виявилося, що білоруським митникам були надані зовсім інші дані.

Дані для білоруської та української митниці відрізнялися не тільки за ціною, але також за продавцю, номерами документів і за зовнішнім виглядом автомобілів.

За порушення ст. 483 Митного кодексу України всі вісім автомобілів конфісковані. Крім того, власник (або власники) цих машин повинні будуть заплатити штраф в розмірі 100% їх вартості.