У Башкирії убитий 100-річний ветеран Великої Вітчизняної війни Іван Несмеянов. Про це йдеться в повідомленні регіонального управління СКР.

Порушено кримінальну справу за пунктом «в» частини 4 статті 162 КК РФ (Розбій), пункту «з» частини 2 статті 105 КК РФ («Вбивство, поєднане з розбоєм»).

Тіло ветерана з ознаками насильницької смерті було виявлено в його приватному будинку в селі Леуза.

З метою розслідування створена слідчо-оперативна група слідчих з особливо важливих справ, криміналістів, працівників МВС.

«Проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів з метою встановлення всіх обставин скоєних злочинів та осіб, причетних до його скоєння. Розслідування кримінальної справи перебуває на особистому контролі керівника слідчого управління республіки і Міністра внутрішніх справ республіки», — йдеться в повідомленні.