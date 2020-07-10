Понад 60% росіян заявили, що їх добробут погіршиться в 2020 році

У більшості росіян, як і раніше домінують песимістичні настрої щодо перспектив свого добробуту до кінця 2020 року. До такого висновку прийшли фахівці РАНХиГС після проведеного дослідження, пише газета «Известия».

36% респондентів очікують, що їхнє матеріальне становище до кінця року трохи погіршиться. Про суттєве падіння достатку заявили 27% опитаних. Чверть учасників дослідження повідомили, що не чекають якихось змін свого фінансового становища. Оптимізм і надію на зростання добробуту висловили лише 6% респондентів.

«За результатами п’яти моніторингів, проведених з початку пандемії, кардинальних змін у настроях громадян немає, песимізм щодо майбутнього продовжує превалювати. Єдине в оцінках змінилося те, що якщо раніше люди свої страхи пов’язували з країною, то зараз звузили їх до добробуту власної родини», — зазначив завідувач лабораторії методології федеративних досліджень РАНХиГС Дмитро Рогозін.

Невпевненість у завтрашньому дні експерт пов’язав із зростанням безробіття, зниженням пропозицій на ринку праці, падінням доходів населення. В онлайн-опитуванні взяли участь 2,1 тис. осіб з працевлаштуванням та вищою освітою.

Раніше дослідження СК «Росгосстрах Життя» і центру «Перспектива» показало, що за пандемії коронавіруса майже 45% росіян стали жити на доходи нижче 15 тис. рублів.

З-за коронавіруса з 25 березня в Росії був оголошений режим «неробочих днів», який тривав довше очікуваного. Припинили роботу закладу громадського харчування, сфери послуг та відпочинку, а також об’єкти торгівлі. Громадянам було заборонено покидати свої будинки, за винятком невідкладних приводів. При цьому влада не вводили режим НС, який передбачав би обов’язкову фінансову допомогу населенню, а обмежилися кредитними канікулами, можливістю безвідсоткових позик на виплату зарплат, відстрочками штрафів і пені за прострочення комунальних платежів. Адресні виплати були покладені тільки сім’ям з дітьми. Дослідження РАНХиГС показало, що лише 7% опитаних вважають достатніми заходи держпідтримки.

За прогнозом Мінекономрозвитку РФ, за підсумками 2020 року безробіття в Росії виросте з 4,6 до 5,7%, що стане максимумом з 2011 року. Експерти не виключають, що цей показник може досягти 10%. Реальні доходи росіян падають сьомий рік поспіль — з моменту приєднання Криму і введення західних санкцій.

За даними Росстату, на початок поточного року населення Росії становило 146,7 млн осіб. За межею бідності в країні проживають 18,6 млн громадян (12,7% населення країни). Згідно з прогнозами Світового банку, в поточному році ВВП Росії може знизитися на 6%.