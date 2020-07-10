Війна Медведчука проти книги – це війна проти наших прав та свобод. Я і уявити собі не міг, що Стуса знов будуть судити в Україні

«Я і уявити собі не міг, що Стуса знов будуть судити в Україні, хай і посмертно. Альо зараз в Дарницькому суді розпочинають судовий процес по заяві Медведчука, який вимагає заборонити видання та розповсюдження книги «Справа Василя Стуса», — про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав народний депутат ВР восьмого скликання Борислав Береза.

«Нам хочуть заборонити вільно читати книги та знаті свою історію. Саме тому я сьогодні тут. Тому, що війна Медведчука проти книги — це війна проти наших прав та свобод. І якщо ми себе не захистимо, то нас ніхто не захистить. Дякую всім, хто приєднався. Приємно здивований великою кількістю небайдужих та рішучих громадян, що прийшли сьогодні під суд», — завершивши Береза.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2019 року Віктор Медведчук подавши позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації та спростування недостовірної інформації до суду, яким вимагає заборонити розповсюдження книги «Справа Василя Стуса» авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.

У книзі йдеться про кримінальну справу проти Стуса, його життя та смерть, зібрані архівні документи.