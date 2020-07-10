Грузія вимагатиме від України пояснень у зв’язку з заявами Саакашвілі

Грузія відреагує на чергові «пропагандистські» заяви голови Виконкому реформ Михайла Саакашвілі на адресу грузинської влади. Україні доведеться пояснювати.

Про це заявив глава парламентського комітету з оборони і безпеки Грузії Іраклій Сесіашвілі, передає «Інтерфакс-Україна».

Таким чином грузинський парламентарій відреагував на слова Саакашвілі, сказані ним в відеозвернення до своїх прихильників в Грузії. Зокрема, український чиновник заявив, що не вважає влада в цій країні законною і має намір активно сприяти її зміні. Зробити це, вважає він, можна вже у жовтні під час парламентських виборів.

За словами Сесіашвілі, заяву екс-президента Грузії повна брехні, є черговою ганебною провокацією.

«Він є політичним злочинцем перед своєю країною і розшукується грузинським правосуддям, але це одна частина (…), а друга тема, на яку варто звернути увагу, що він являє влади України. Він є українським чиновником», — сказав депутат.

Грузинський парламентарій додав, що, оскільки український чиновник сумнівається в законності грузинських властей, то це не може залишитися без реакції. Україні доведеться пояснювати.