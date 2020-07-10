Справи проти Порошенка. Стануть свідчення Олега Корецького «Вотергейтом Зеленського»

Розрахунок Петра Порошенка базується на одній психологічній особливості Володимира Зеленського: той ні за що не відмовиться від нав’язливої ідеї посадити свого попередника, пише Ділова столиця.

Скандал навколо Олега Корецького, який керував слідчою групою ДБР у справах Порошенко», набирає обертів. І дуже схоже на те, що він буде мати довготривалі наслідки особисто для Володимира Зеленського.

Про що розповів Корецький

8 липня вийшло інтерв’ю, яке Корецький дав «Прямого каналу» та сайтів «Главком» і «Цензор». Слідчий розповів чимало цікавого, наприклад те, що керівники ДБР вимагали від слідчої групи визнати телеканал «Прямий» речовим доказом з подальшим його арештом в одному з кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка.

Корецький також заявив про тиск з боку керівництва ДБР і конкретно першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова. «Я три місяці тому вже почав наполягати, що давайте будемо приймати рішення за окремими справами, закривати провадження. Вже будь-які терміни порушуються. Тоді я став їм взагалі неугодний, і вони мені кажуть: «Ми тебе тут не бачимо, йди!» Я сказав, що не буду сам звільнятися. У відповідь: «Тоді ми тебе скоротимо «. Кажу: «Спробуйте, скорочуйте, будемо судитися».

На питання, хто вимагав від нього звільнитися, Корецький відповів: «Бабіков». Взагалі ж було видно, що слідчий ретельно зважує слова, визначаючи, що сказати зараз, а що поки що притримати за зубами.

Відзначимо ще ряд цікавих деталей, які зараз жваво обговорюють у соцмережах. Як стверджує Корецький, півтора місяці тому від Бабікова надійшла команда викликати Порошенко по всіх справах, навіть з тих, де він вже був допитаний і ніякого сенсу викликати його не було. За словами Корецького, більшість, якщо не всі справи проти Порошенка не просто не мають доказів, не просто не містять доказів або складу злочину — часто немає навіть факту злочину або якого-небудь збитку. Незважаючи на це, слідчій групі були дані вказівки, що закривати справи не треба, а треба «ще порасследовать».

Також Корецький торкнувся справи проти Порошенка про призначення Сергія Семочко на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. Нагадаємо, у цій справі сторона звинувачення в ніч з 7 на 8 липня домоглася судового рішення про продовження розслідування на три місяці, до 10 жовтня, і на судовому засіданні 8 липня клопотала обрати п’ятого президента запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на строк до тієї ж дати, 10 жовтня, а потім, коли адвокати Порошенко попросили викликати в якості свідка Корецького, раптом різко передумала, оголосила про завершення розслідування і попросила закрити судове засідання. Так команда Порошенка всуху виграла Печерський суд у ГБР і ОГП, що стало головною подією 8 липня і викликало неабияку паніку у генпрокурора Ірини Венедиктової.

За словами Корецького, Бабіков знав, що в цій справі немає складу злочину, але вимагав від слідчих викликати Порошенко на допити. «За Семочко Бабіков мені в очі казав, що там немає складу злочину. Тобто він знає це», — наголосив слідчий.

Він додав, що рішення про винесення підозри Порошенко — це відповідальність Венедиктової. «Навіщо там повідомляли про підозру? Це питання до Венедиктової, тому що це вона як генпрокурор повідомляла про підозру екс-президенту. Вона на себе взяла всю повноту відповідальності. Їй надалі і відповідати, якщо там буде виправдувальний вирок», — сказав він. «Більше вам скажу: за Семочко прокурор, який спочатку вів це кримінальне провадження, не хотів підписувати підозру. І його поміняли на людину, який погодився підписати», — повідомив Корецький.

Чого тепер чекати від ГБР і ОГП

На все це не могли не відреагувати в ГБР і ОГП. Надто кричущі факти, наведені Корецьким. Ігнорування їх виглядало б як визнання своєї провини.

В ГБР не знайшли нічого краще, ніж пригрозити Корецькому кримінальною відповідальністю за розголошення відомостей досудового розслідування. Крім того, в заяві ДБР говориться, що заява Корецького про тиск на нього «не відповідає дійсності та є політично вмотивованим» і що «Управління внутрішнього контролю ДБР перевірить інформацію, викладену у публічних заявах» Корецького. Виходить, що ДБР визнало інформацію Корецького «не відповідає дійсності» ще до проведення перевірки. Такими словами ДБР фактично зайвий раз сама себе дискредитувало.

У свою чергу, Венедиктова ввечері після програного суду зняла відеоролик, в якому поділилася своїм баченням «справи про призначення Семочко». «Це справа, в якій зібрано достатньо доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі», — розповіла генпрокурор і далі заявила, що «сторона захисту, як і протягом усього розслідування, всіляко намагалася затягнути процес».

Якщо вірити її словам, то виходить, що це саме Порошенко змусив її спочатку домогтися від суду рішення про продовження розслідування на три місяці, а потім відмовитися і достроково закрити розслідування? Тобто паніка Венедиктової увійшла в нову фазу: їй просто потрібно робити «гарну міну при поганій грі».

Однак головні події ще попереду. Перш за все, «справа про призначення Семочко» переходить у стадію судового розгляду по суті. За словами Венедиктової, ОГП вже відкрив Петра Порошенка і його адвокатам доступ до матеріалів досудового розслідування. Далі — суд. Схоже, Венедиктова розраховує на те, що суд швидко прийме потрібне рішення. І що перед цим можна буде ледь не щодня звинувачувати Порошенко та його адвокатів у затягуванні судового процесу.

Крім того, є ще близько двох десятків інших кримінальних проваджень, у яких фігурує Порошенко. Ілля Новіков, один з адвокатів Порошенка, раніше вже висунув версію про те, що прокурори Венедиктової розглядають «справа про призначення Семочко» як тренувальний. Тобто, на цьому ділі вони випробували тактичні прийоми, виявляли свої слабкі і сильні місця, загалом, вчилися на помилках перед тим, як йти в суд з іншими справами.

До місцевих виборів 25 жовтня залишилося три з половиною місяці. І можна очікувати, що ОГП спробує допомогою інших кримінальних проваджень домогтися того результату, якого не вдалося досягти з допомогою «справи про призначення Семочко». А саме — отримати судове рішення про обрання Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання (з забороною покидати Київ для участі у виборчій кампанії в областях) або навіть у вигляді арешту.

Взагалі, головним призначенням всіх цих справ в найближчі місяці буде наносити максимальні ударів по іміджу Порошенка і по рейтингу його партії «Європейська солідарність». Але, звичайно, якщо ще і дійсно вдасться посадити Порошенко — це взагалі буде для Венедиктової і Зеленського казковим святом.

Якої відповіді чекати від Порошенка

Насправді Порошенко грає не проти Венедиктової та ДБР, а проти Зеленського. І Венедиктова з ДБР мимоволі лише підіграють Порошенко. Бо свідчення Корецького говорять про політичне замовлення і про фабрикування справ проти Порошенка з боку керівництва держави. Сам Порошенко заявив, що це серйозніше, ніж Уотергейт. Дійсно, у всі західні столиці вже надійшла інформація про те, що ДБР «посипалося» і що керівник слідчої групи у справах Порошенко» дав публічні свідчення про політичне замовлення проти Порошенка.

Напевно не залишилася без уваги західних посольств і така оцінка відеоролика Венедиктової: «Як людина, якого ця пані з квітня відволікає від роботи незграбним справою про нібито «незаконному» указі п’ятого Президента, як безпосередній учасник багатьох допитів і судів, у т. ч. вчорашнього нічного, відповідально заявляю: кожне слово в цьому видосике БРЕХНЯ». Заявив це аж ніяк не який-небудь опозиціонер, а чинний заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок. Так-так, той самий Єгор Божок, який очолював Службу зовнішньої розвідки України в той час, коли першим заступником йому Петро Порошенко призначив Сергія Семочко.

Для західних партнерів України важливо, щоб в Україні дотримувалися законність. Або, на крайній випадок, хоча б видимість законності. Хоча б правила пристойності. Але коли керівник слідчої групи ДБР розповідає про політичне замовлення на фабрикування справ проти Порошенка і про план удушення незалежного інформаційного телеканалу під приводом його «арешту в якості речового доказу, а ДБР у відповідь публічно погрожує посадити слідчого за те, що він посмів винести сміття з хати, — це вже явний сигнал, що пристойності відкинуті і влада пішла по беззаконню.

На акції під Печерським судом 8 липня вже прозвучала ідея про те, що потрібно домагатися від Заходу персональних санкцій проти Зеленського, Венедиктової і керівництва ДБР. Сам Порошенко повідомив, що буде домагатися створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді «за фактами злочинних фальсифікацій в Генеральній прокуратурі, політичного тиску, які доказуються і записами Труби, і свідченнями пана Корецького». І ще він звернувся особисто Зеленського: «Шановний Володимир Олександрович, ви самі собі затягуєте петлю плівками Труби, показаннями Олега Корецького, фальсифікацією і брехнею генерального прокурора».

Розрахунок Порошенко базується на одній психологічній особливості Зеленського. Він ні за що не відмовиться від нав’язливої ідеї посадити свого попередника. Тому він ні за що не піде на те, щоб усунути Венедиктову, Бабікова, інших керівників ОГП та ДБР, причетних до фальшування справ проти Порошенка, і вимагати розслідування всіх цих зловживань. Між тим саме такий крок відбілити імідж Зеленського в очах Заходу. Але оскільки такий крок зроблено не буде, Зеленський може перетворитися на особу, з якою будуть уникати зустрічатися західні лідери. В свій час в таку персону перетворився Янукович, коли посадив Юлію Тимошенко. Зеленський ризикує перетворитися в таку персону ще навіть до того, як реалізуються його мрії про посадку Порошенко.

Ну і така поведінка Зеленського, звичайно, допоможе Порошенко провести виборчу кампанію «Євросолідарності». Бо сам Зеленський особисто доводить, що саме партія Порошенка є головною опозиційною силою — єдиною силою, здатної завдавати Зеленському відчутні поразки.

Справи проти Порошенка. Стануть свідчення Олега Корецького «Вотергейтом Зеленського» оновлено: 10 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0