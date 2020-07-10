Береза: Чекаю, коли президент Зеленський дозріє до переїзду в Межигір’ї

Багатьох обурило те, що Зеленський, який засуджував і висміював держдачі і привілеї високопоставлених чиновників, у результаті сам переїхав жити на таку дачу.

І ще більша кількість людей розлютила його цинічна брехня, коли він сказав, що не буде користуватися держдачею і нехай там живуть якісь діти або люди, яким це необхідно, але сам в’їхав туди. Хочу захистити президента Зеленського від усіх цих нападок. На цю дачу в’їхали дітки. Правда не «якісь», як казав Зеленський, а його дітки. Але «яка різниця», як казав той же Зеленський? Так, друзі? А ще президенту ніде жити зараз. Він продав свій будинок. Дружині свого депутата. Так що йому було необхідно переїхати на цю дачу. А ситуація не варта ламаного гроша. Просто президента не так зрозуміли, вирвали слова з контексту і взагалі, це був монтаж.

P.s. Чекаю, коли президент Зеленський дозріє до переїзду в Межигір’ї. І пояснить це тим, що там пеньочки, за яким йому треба бігати. А процедура уриноофтальмологии по відношенню до довірливим виборцям Зеленського буде продовжуватися. Тут я впевнений на 100%.