8 продуктов, которые подарят организму витамины и бодрость жарким летом

Летом организму очень нужна дополнительная подпитка, так как из-за жары тело теряет множество полезных элементов. В этом материале мы расскажем вам о продуктах, которые помогут сохранить тонус в жаркую погоду.

Первая в нашем списке – обыкновенная негазировання вода. Это наиболее важный пункт, ведь летом следует выпивать почти вдвое больше воды, чем обычно. Это необходимо для того, чтобы организм не обезвоживался от воздействия высоких температур. Вода поможет сохранить хорошее самочувствие, поддержит состояние кожи и волос. Также именно благодаря большому количество выпитой воды тело сможет легче переносить жаркую погоду.

Летом следует есть витаминные салаты, ну а лучшие овощи для жаркого времени года – огурцы, листья салата, шпинат. Почему именно они? Все просто: эти продукты помогут не только насытить тело витаминами и полезными элементами, но и дадут дополнительную влагу.

Очень полезными являются цитрусовые. И употреблять их стоит на только как самостоятельный продукт, но и в качестве добавки. Например, достаточно добавить в бутылку с обычной водой несколько долек апельсина и лимона, и напиток сразу же станет более полезным.

Обязательно следует включить в свой летний рацион зелень. В ней содержатся витмины С, А, В, никотиновая и фолиевая кислоты, соли кальция, калий, железо и фосфор. Зелень помогает стабилизировать давление, наладить пищеварение и избежать плохого самочувствия на солнце. Но помните, что употреблять зелень следует только в сыром виде, ведь при любой обработке она теряет все свои полезные свойства.

Интересно, что легче пережить жаркую погоду отлично помогает обычный горячий чай. Парадоксально, но теплые и горячие напитки гораздо быстрее утоляют жажду, чем холодные. Также они прогревают тело и поэтому позволяют организму сохранить естественный тонус в жару.

И последний пункт нашего списка – настоящая витаминная бомба. Речь идет о морковке. Ее можно добавлять в салаты, супы или же просто грызть в сыром виде. В этом овоще содержатся витамины группы В, РР, С, Е, К, также в нем присутствует каротин – вещество, которое в организме человека превращается в витамин А, необходимый для иммунитета, волос, кожи и так далее. И приятный бонус для красоток – бета-каротин, содержащийся в моркови, помогает быстрее получить красивый и ровный загар.

: apostrophe.ua