Свобода безкарності американської адміністрації

Фото взято з відкритих джерел

Ось і прийшло радісне подія – Лавров трохи прокоментував повідомлення з Пентагону. А міг би і не скупитися, з нього станеться. Цей ось з пальчиком вирішив помудрувати на свою голову. Вміють вони нашого міністра МЗС розворушитися і завести на раз, просто талант у них до цього:

«Якщо він (глава Пентагону. — RT) вважає головним завданням свого відомства стримування Росії та Китаю, то це означає, що таку філософію сповідує нинішня американська адміністрація, яка буквально захоплювані бажанням стримувати всіх, крім самої себе», — сказав міністр.

Ну, не знаю, яким бажанням зараз може бути захоплювані адміністрація Білого дому, там кожен день прийдешній, як при склерозі, несе щось новеньке, але вони рекута. Вони, по-моєму, поняття не мають, що робити з внутрішніми проблемами і чешуть на міжнародну арену – там явно простіше і спокійніше. Вряди-годи таке відбувається?!

І це справді так. Все в світі, крім коронавіруса, зачаїлися, запаслися попкорном і чекають, ніж в Америці все закінчиться? І закінчиться там, або вже в якомусь іншому місці?! А коли не знаєш, що робити зі своїми і куди їх можна відправити поки всі кордони закриті, треба піднімати галас і пускати пил в очі.

За словами Лаврова, мета політики полягає в тому, щоб ліквідувати все, що хоч якимось чином обмежує свободу дій чи «свободу безкарності американської адміністрації» на світовій арені. У приклад він привів Договір про ракети середньої і меншої дальності, Договір про відкрите небо, Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, діяльність ЮНЕСКО, Ради ООН з прав людини або діяльність Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Так, ось так скромненько й зі смаком, взяти і від усього відмовитися, і вийти геть з усіх договорів. Так ось втілюється у дії манера американської адміністрації порушувати і з усіма домовленості. Самі наобіцяли, самі порушили, самі вийшли… Нікого не приймаючи в розрахунок, нікого не жаліючи ні друзів, ні ворогів! А дивний, чи чудний хлопець Еспер, глава Пентагону, зовсім берега поплутав:

Еспер раніше заявив, що за рік Пентагон дотримав «агресивні дії», що здійснюються такими країнами, як Північна Корея та Іран, а також Росія і Китай. Восени 2019 року Еспер заявив, що Росії слід вести себе як «нормальній країні, яка поділяє західні цінності».

фото взято з відкритих джерел

Це він когось там дотримав? А, головне, де? І, ще цікавіше, чим і з ким? Якщо б раптом ці чотири країни захотіли щось агресивно продемонструвати США, то що б він дотримав? Сміх та й годі! Він у своїй країні не може стримати недалеких афроамериканців, що б не пустували, не грабували й не захоплювали поліцейські ділянки, адміністрації та військові бази. А він раптом стримав цілих чотири країни… Тримач…

Так, що там афроамериканців, він навіть своїх белоамериканских братів стримати не може, щоб не падали на коліна і ноги не цілували. Так і норовлять все бухнуться і каятися! Адже ганьба, ганьба на весь світ… Все в світі прям побачили справжнє «велич» обраних амерів, які скоро так і будуть ходити на колінах , а то від віку й ожиріння, не всі можуть відразу піднятися після падінь… Тьху! Стидоба, чорне слово!

Фото взято з відкритих джерел

Ось і доводиться вже нашим двом міністрам коментувати цей гарячкове марення :

Глави МЗС і Міноборони Росії Сергій Лавров і Сергій Шойгу на спільній прес-конференції прокоментували слова Еспера: «Такий настрій, така філософія керівника Пентагону викликають співчуття, тому що ми зацікавлені в розвитку нормального діалогу з усіма країнами, включаючи, звичайно, таку країну, як США».

Ну, наші міністри, звичайно, жартують… Як з ним можна говорити, після фрази: «Росії слід вести себе як «нормальній країні, яка поділяє західні цінності»? Це він про що?

Значить, те що зараз відбувається в США – це нормально і в нормальній країні? І ми зобов’язані це взяти і поділити? І це не маячня? Ні вже, звільніть! Живіть там у своєму ідіотизмі і відчепіться від нас нарешті! Набридли зі своїми уявними цінностями, всіх вже нудить!

фото взято з відкритих джерел

А на місці ЦЬОГО чудика я б згадала нашу сучасну приповідку і запам’ятала її міцно-міцно, як «Отче наш» або що там у них зараз в тренді:

ХТО НЕ ХОЧЕ МАТИ СПРАВУ З ЛАВРОВИМ, БУДЕ МАТИ СПРАВУ З ШОЙГУ!