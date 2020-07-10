Масштабні пожежі на Луганщині спровокував фермер, який не хотів переорювати землю

Масштабні пожежі в Луганській області влаштував місцевий агроном 1993 року народження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, чоловік цілеспрямовано влаштовував пожежі, так як хотів зекономити на оранці поля.

«Після збирання врожаю, у гонитві за прибутком і щоб заощадити на паливі, багато аграрії віддають перевагу перед переорюванням землі випалювати стерню, абсолютно не думаючи про жахливі наслідки, до яких це може призвести», — зазначив Геращенко.

Палія вдалося знайти завдяки українським військовослужбовцям, чий безпілотник зафіксував момент підпалу і автомобіль, з якого розливали паливо на полях. На поточний момент фермер затриманий, йому висунуто підозру у частині 1 статті 245 ККУ. Чоловікові загрожує позбавлення волі від двох до п’яти років.