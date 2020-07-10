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“Київавтодор” витратить 170 млн на будівництво велодоріжки на набережній

10.07.2020

Комунальна корпорація “Київавтодор” оголосила тендер на будівництво велосипедної доріжки по Набережному шосе від Поштової площі до моста імені Патона очікуваною вартістю 170,58 млн грн.

Про це повідомляє БизнесЦензор з посиланням на дані в системі публічних закупівель ProZorro.

Кінцевий термін подачі заявок на тендер – 10 серпня, аукціон призначено на 15 серпня.

Договором передбачена оплата робіт через 30 днів після виконання.

Згідно з умовами тендеру, до кінця 2022 року замість незадіяних трамвайних колій на набережній потрібно побудувати велосипедну доріжку довжиною близько 8 км зі світлофором в районі ресторану Queen, освітленням, системою відеоспостереження та благоустроєм прилеглої території.

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