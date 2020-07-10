Шмигаль запропонував Раді кандидатуру віце-прем’єра з ОПК

Зареєстровано постанову про призначення екс-глави Держкосмосу Олега Уруского.

Кабінет міністрів у п’ятницю, 10 липня, зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про призначення екс-глави Держкосмосу Олега Уруского на посаду віце-прем’єра з питань оборонно-промислового комплексу.

Проект постанови зареєстрований у Раді під номером 3827.

Рада може призначити Уруского на посаду вже на наступному тижні, повідомила заступник голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Розраховуємо, що наступного тижня Верховна Рада на звичайному або позачерговому пленарному засіданні розгляне призначення віце-прем’єр — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Постанова вже зареєстрована. Кандидат — Олег Уруський, колишній голова Державного космічного агентства», — написала вона у «Фейсбуці».