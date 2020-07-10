Колектив «Електроважмашу» просить Президента врятувати завод від протэже керівництва ФДМ

Напередодні свого 74-річчя колектив державного заводу «Електроважмаш» в черговий раз звернувся до Президента України Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Денису Шмыгалю і главі Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, пишуть Українські новини.

Працівники «Електроважмаш» стурбовані катастрофічним становищем заводу, в яке він приведений після призначення в. о. гендиректора Віктора Бусько. На думку колективу, ДП практично доведено до передбанкрутного стану.

«З призначенням нового керівництва (Бусько) колективу підприємства окреслили перспективи роботи, плани щодо завантаження виробництва, поповнення кейса замовлень новими контрактами, поліпшення умов виробничого побуту, поступову модернізацію технологічного парку, анонсовано основне для співробітників — підвищення заробітної плати», — нагадали співробітники «Електроважмашу» керівникам держави період часу, коли нині відсторонений від посади і знаходиться під слідством в. о. гендиректора заводу Віктор Бусько рішенням ФДМУ почав керувати заводом.

Згодом виявилося, що призначення Бусько на цю посаду було зумовлене не його професійними качествамия, а близькими стосунками з головою Фонду держмайна Дмитра Сенниченко і його заступником Сергія Ігнатовського. У своєму листі керівникам держави представники колективу «Електроважмашу» описують катастрофічне зниження обсягів виробництва, відсутність нових замовлень у контрактному портфелі підприємства, а відсутність матеріалів для забезпечення технологічного виробничого циклу призвело до системних вимушених простоїв і реальної загрози невиконання контрактних зобов’язань з виготовлення і постачання готової продукції. Співробітники зіткнулися з давно забутим явищем — затримками і виникненням заборгованості по зарплатах», — говориться в листі профспілки «Електроважмашу».

Крім того, із-за несвоєчасних виплат завод покидають кваліфіковані фахівці. З початку 2020 року «Електроважмаш» покинули понад 300 співробітників, більше 250 саме через затримки зарплати.

«Щиро впевнені, що без Вашого якнайшвидшого втручання через короткий проміжок часу завод перетне «червону лінію», за якою зупинка, банкрутство і зникнення. Не залишайтеся байдужими до долі «Електроважмашу», його трудового колективу і користуючись владою, даною Вам народом України, підтримайте і збережіть для нас і для нашої країни рідне для нас підприємство», — резюмують автори листа керівництву країни.

Раніше SKELET-info повідомляли, що В НАБУ завершили слідство у справі про нанесення «Електроважмашу» 13,7 мільйонів збитків.

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Колектив «Електроважмашу» просить Президента врятувати завод від протэже керівництва ФДМ оновлено: 10 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0