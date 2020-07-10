Україна відхрестилася від причетності до протестів в Сербії

Україна жодним чином не втручається у внутрішні справи Сербії. Про це йдеться у повідомленні посольства України в Белграді з приводу твердження деяких російських і проросійських інформаційних джерел про нібито “український сценарій” і втручання українців протести в Республіці Сербія.

Посольство України не володіє інформацією про участь українських громадян у останні події в Сербії і “апелює до ЗМІ в Сербії не поширювати фальшиві матеріали про Україну і українських громадян”, – наголошується в матеріалі.

Державне телебачення Сербії раніше 9 липня повідомило, що серед понад 150 затриманих учасників протесту в Белграді був і громадянин Ізраїлю, який народився у 1999 році в Україні.

У Белграді, Новому Саді, Ніші і ще кількох містах Сербії тривають масові протести проти влади і президента Александара Вучича з-за повторного введення карантинних заходів та з-за того, що влада, на думку громадян, обманюють громадськість за кількістю хворих COVID-19 і померлих від початку епідемії.